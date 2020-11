Wolfsburgs Baku hat gute Chancen auf sein Debüt im A-Team

Er ist Nummer 18: Ridle Baku ist der 18. Spieler des VfL Wolfsburg, der als solcher für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nominiert wurde. Am Sonntagabend wurde bekannt, dass Jogi Löw, der Bundestrainer, den Rechtsverteidiger für die anstehenden Länderspiele dazuholt – und der 22-Jährige hat sogar gute Chancen, Einsatzzeit zu bekommen. Das war nicht jedem seiner 18 Vorgänger vergönnt…

Alles fing mit Zoltan Sebescen an. Der Deutsch-Ungar war der erste deutsche A-Nationalspieler des VfL. Doch nach einer desaströsen Halbzeit beim 1:2 gegen die Niederlande im Februar 2000 war die DFB-Karriere des heute 45-Jährigen schon wieder beendet. Zumindest etwas erfolgreicher repräsentierte Tobias Rau die VfL-Farben im Nationalteam. 2003 machte er als Wolfsburger fünf Spiele unter Bundestrainer Rudi Völler, ehe er im Sommer zum FC Bayern wechselte – und schoss sogar ein Tor. Natürlich in Wolfsburg, beim 4:1 gegen Kanada im Juni 2003.

Knoche wurde nominiert, spielte aber nicht

In den Jahren danach verlängerte sich die Liste der VfL-Profis in der DFB-Elf kontinuierlich. Marcel Schäfer, der heutige Sportdirektor, steht ebenso darauf wie der gebürtige Braunschweiger Alexander Madlung, der Rekordeinkauf Julian Draxler (43 Millionen Euro) oder der WM-Siegtor-Vorbereiter von 2014, André Schürrle. Auch der Ex-Wolfsburger und jetzige Unioner Robin Knoche wurde einmal nominiert, kam im November 2014 beim 1:0-Sieg in Spanien allerdings nicht zum Einsatz. Damit ist Maximilian Arnold der einzige beim VfL ausgebildete Profi, der ein A-Länderspiel für Deutschland bestritt: im Mai 2014 beim 0:0 gegen Polen.

Nur Henrich steht als Rechtsverteidiger noch im Kader

Der letzte Wolfsburger im DFB-Einsatz war Yannick Gerhardt: Im November 2016 stand er beim 0:0 in Italien 90 Minuten lang auf dem Feld. Und nun also Baku, den der VfL erst im Oktober für 10 Millionen Euro aus Mainz geholt hatte. Doch in kürzester Zeit hat er sich im Team festgespielt und überzeugt mit beherzten Auftritten auf der rechten Abwehrseite. Dort hat Bundestrainer Löw Bedarf, weil sich Platzhirsch Joshua Kimmich vom FC Bayern ebenso verletzt abgemeldet hat wie Marcel Halstenberg (RB Leipzig) und Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain). Weil sich mit Leipzigs Benjamin Henrich nur ein weiterer Rechtsverteidiger im Aufgebot befindet, stehen Bakus Chancen gut, auch spielen zu dürfen.

Löw traut Baku zu, es zu schaffen

Das soll der Wolfsburger auch, der eigentlich für die deutsche U21 in Braunschweig auflaufen sollte. „Wir laden niemanden ein, dem wir nicht zutrauen würden, dies zu schaffen“, sagte Löw auch in Bezug auf Baku. Vielleicht ist es schon am Mittwoch soweit, wenn die DFB-Elf ab 20.45 Uhr gegen Tschechien testet. In der Folge stehen noch zwei Pflichtspiele in der Nations League an: am Samstag gegen die Ukraine und in der Woche darauf am Dienstag in Spanien. Baku hat gleich drei Chancen, als VfL-Profi sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft zu feiern.