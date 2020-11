Foto: Christian Schroedter via www.imago-images.de / imago images/Christian Schroedter

Schmadtke adelt Casteels: „Er gehört in die Top 4 der Liga“

In der vierten Minute der Nachspielzeit brach es aus dem sonst so ruhigen und beherrschten Koen Casteels heraus. Munas Dabbur, Hoffenheims Stürmer, hatte die große Chance, seiner Mannschaft vom Elfmeterpunkt noch das 2:2 gegen den VfL Wolfsburg zu sichern. Der formstarke Angreifer nahm Anlauf und feuerte den Ball in die linke Ecke. Doch genau darauf hatte Casteels spekuliert. Die 1,97 Meter des Belgiers lagen parallel zur Grasnarbe, und mit den Fingerspitzen kratzte er die Kugel aus dem Eck. Dann explodierte auch er mal, sprang auf, jubelte – und musste sich gegen seine feiernden Teamkollegen wehren. Denn die wussten, bei wem sie sich zu bedanken hatten: der Nummer 1 des VfL, die den zweiten Bundesliga-Sieg der Saison sicherte.

Jörg Schmadtke, einst selbst Bundesliga-Keeper, sprach dem Belgier ein dickes Lob aus. „Man freut sich natürlich nicht, dass das Spiel am Ende so hektisch ist", sagt der Geschäftsführer Sport, der eine frühere Entscheidung bevorzugt hätte. „Aber mich persönlich freut es für Koen, dass er uns den Dreier festhalten konnte." Ohne den 28-Jährigen hätten die Wolfsburger wohl das nächste Unentschieden in der Statistik stehen gehabt. „Er ist total wichtig" Casteels bewies mit seiner Rettungstat seine enorme Klasse. „Er spielt oft richtig gut und ist total wichtig für unsere Mannschaft", sagt Schmadtke, dessen Eindruck aber ist: „Das wird meist gar nicht so recht wertgeschätzt." Casteels' Sicherheit und Ruhe bei hohen Bällen, seine fußballerische Klasse im Spielaufbau und darüber hinaus seine torwartspezifischen Qualitäten „werden oft als normal wahrgenommen", sagt Schmadtke. Casteels patzt praktisch nie Daran ist sicher auch die hohe Messlatte schuld, die Casteels selbst mit seinen konstanten Auftritten angelegt hat. Wenn man immer gut ist, wird gut irgendwann normal, und das Außergewöhnliche wird gewöhnlich. Wolfsburgs Nummer 1 patzt praktisch nie spielentscheidend und liefert fast immer mindestens eine grundsolide Leistung ab. „Jetzt war es überdeutlich" Wenn dann mal wie gegen Hoffenheim ein herausragender Moment dabei ist, fällt aber auch dieser auf. „Jetzt war es überdeutlich, welche Wertigkeit er für uns hat", sagt Schmadtke. Der Sportchef adelt Casteels: „Für mich ist Koen ein Torwart, bei dem ich mir nie Gedanken machen muss, welchen Blödsinn er anstellt, sondern bei dem ich mich immer nur freue über seine gelungenen Aktionen. Er ist einer der Top-Torhüter der Bundesliga, mit Sicherheit gehört er zu den besten Vier." Zweiter Länderspieleinsatz? Seit Dienstag weilt Casteels bei der belgischen Nationalmannschaft, die in der Länderspielpause auf die Schweiz (Test), England und Dänemark (jeweils Nations League) trifft. Gut möglich, dass der 28-Jährige zu seinem zweiten Länderspieleinsatz kommt. Im September hatte er erstmals überhaupt im Kasten der „Red Devils" gestanden, musste aber wegen einer blutigen Lippe direkt wieder ausgewechselt werden. Den Lehrgang im Oktober hatte Casteels abgesagt, um bei der Geburt seines zweiten Kindes dabei zu sein. Aber nun ist Wolfsburgs Nummer 1 wieder dabei. Wenn Nationaltrainer Roberto Martinez am Sonntag hingeschaut hat, stellt er Casteels vielleicht direkt ins Tor. Verdient hätte es der sonst so stille Vulkan allemal.