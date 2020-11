VfL Wolfsburg: Siege sollen jetzt den Burgfrieden festigen

Der Burgfrieden ist da, nun muss das Augenmerk beim VfL Wolfsburg wieder voll und ganz auf dem Sportlichen liegen. Am Freitag hatte sich Trainer Oliver Glasner mit Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer ausgesprochen . Gemeinsam versicherte man hinterher, dass der Austausch „konstruktiv“ gewesen sei . Ob damit tatsächlich alle Probleme, Widersprüche und Eitelkeiten aus der Welt geschafft wurden, werden die nächsten Wochen zeigen – und um aus dem brüchigen einen festen Burgfrieden zu machen, hilft eigentlich nur eins…

Ganz klar: sportlicher Erfolg . Mit Platz 6 steht der VfL schon ganz gut da und ist neben Bayer Leverkusen der einzige Bundesligist, der noch ungeschlagen ist. Daran soll nach der Länderspielpause angeknüpft werden. Und die Chancen stehen gut, dass die Wolfsburger in der Tabelle weiter klettern können. Denn das Programm der nächsten Wochen ist vermeintlich leicht. Am Samstag geht’s zum FC Schalke (Platz 17), dann ist Werder Bremen (Rang 9) zu Gast, ehe der 1. FC Köln (Platz 16) auf den VfL wartet. Fürs eigene Selbstverständnis und um den Aufwärtstrend fortzusetzen, sollten schon mindestens sechs Punkte aus diesen drei Partien herausspringen.

Wie reagiert das Team auf Glasners Kritik?

Das würde auch das Arbeiten für alle Beteiligten einfacher machen. Doch es gibt Fragezeichen , etwa dieses: Wie reagiert die Mannschaft auf den Konsens der Verantwortlichen? Schließlich kann man Glasners Transferkritik , dessen Wunsch nach einem Spieler mit Tempo und Tiefgang nicht erfüllt worden war, auch als Unzufriedenheit mit dem aktuellen Personal auslegen. Das versuchte der Österreicher zwar bereits zu entkräften, indem er nach dem 2:1-Sieg gegen 1899 Hoffenheim erklärte, mit dem Kader zufrieden zu sein („Wir haben tolle Möglichkeiten“). Doch natürlich wurden seine Äußerungen innerhalb des Teams sehr wohl aufgenommen . Und wie es bei einem Kader mit fast 30 Spielern ganz normal ist, hat Glasner auch dort Kritiker – vor allem bei den Profis, die nicht so oft zum Einsatz kommen.

Noch sechs Bundesliga-Spiele bis zur Winterpause

Die verbleibenden sechs Partien bis zur Winterpause sind daher auch eine Belastungsprobe auf vielen Ebenen. Offiziell sind die Unstimmigkeiten abgehakt und ad acta gelegt. Schon am Rande des Tests in Hannover am Samstag (0:0), nur einen Tag nach der Aussprache, hatte Glasner erklärt, dass für ihn nur noch der Blick nach vorn zähle. „ Da ist ein Haken hinter. Wir haben darüber gesprochen und klar gesagt, wir äußern uns dazu nicht mehr“, sagte der 46-Jährige, der sich nun den sportlichen Baustellen widmen möchte. Die größte ist die Offensive. Fragen nach der schlechten Torausbeute waren es auch, die zur Transferkritik Glasners und damit zum Zoff beim VfL führten.

Doch es scheint leicht aufwärts zu gehen. Gegen Hoffenheim schossen die Wolfsburger immerhin im zweiten Heimspiel in Folge zwei Tore . Als Arminia Bielefeld zu Gast war, hatte es ebenfalls ein 2:1 gegeben. Am Samstag geht’s nun nach Gelsenkirchen – und dort fallen haufenweise Tore. Meist für die Gäste. Satte 22 Gegentreffer haben die Schalker bereits hinnehmen müssen, mehr als jedes andere Bundesliga-Team. Da sollte es doch erstmals mit zwei Auswärtstoren in dieser Saison klappen.

Öffnet das Transferfenster, wird’s spannend

Nach den Partien auf Schalke, gegen Bremen und in Köln beginnt endgültig der Endspurt in diesem Jahr. Frankfurt und Stuttgart sind bis Weihnachten noch zu Gast, dazwischen tritt der VfL in einer englischen Woche beim FC Bayern in München an. Zum Schluss ist Sandhausen im Pokal zu Gast. Ganz spannend wird danach die Frage, wie die Wolfsburger auf dem Transfermarkt agieren, der am 1. Januar öffnet. Versuchen Schmadtke und Schäfer den Wunsch des Trainers im zweiten Anlauf zu erfüllen? Oder hat der „konstruktive Austausch“ auch ergeben, dass der aktuelle Kader ausreichend ist?

Glasner sagt zwar: „Die nächste Transferphase ist noch weit weg.“ Aber die Planungen sollten schon laufen, falls der VfL sich verstärken möchte.