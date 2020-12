Fast-Tor und eine Vorlage: Rexhbecaj betreibt Eigenwerbung

Koen Casteels musste seine 1,97 Meter Körperlänge vollständig strecken, um den 0:1-Rückstand gegen den 1. FC Köln schon in Minute 9 zu verhindern. Kurz zuvor hatte Elvis Rexhbecaj mit dem starken linken Fuß aus der Distanz abgezogen und den Torwart des VfL Wolfsburg zu einer Parade gezwungen. Rexhbecaj, der seit Januar 2019 bei den Kölnern spielt, ärgerte sich, raufte sich die Haare, weil es eben nur ein Fast-Tor war.

Etwas mehr als eine halbe Stunde später jedoch schaffte der 23-Jährige Zählbares. Ismail Jakobs hatte Rexhbecaj den Ball zugespielt, der blickte im Strafraum kurz auf und gab die Kugel weiter zu seinem Mitspieler Ondrej Duda, dessen Direktabnahme unter der Latte im VfL-Tor einschlug zum 2:1 für den FC. Diesmal durfte Rexhbecaj jubeln, war sogar direkt am Tor beteiligt – und das in seinem kleinen Jubiläum. Die Partie gegen den VfL war für den Mittelfeldspieler das 50. Bundesliga-Spiel seiner Karriere.

Die 28 ersten Erstliga-Partien hatte er noch im VfL-Trikot abgeleistet, das er 2010 erstmals getragen hatte. Da war er als Zwölfjähriger vom Brandenburger SC Süd 05 in die Wolfsburger Akademie gewechselt. Von der D-Jugend an sollte der talentierte Linksfuß für den Profifußball ausgebildet werden. Auch wenn Rexhbecaj nicht in allen Junioren-Jahrgängen von den Verantwortlichen das allergrößte Talent attestiert wurde, so überzeugte der junge Fußballer mit seinem Einsatz. So arbeitete er sich immer weiter: von der D-Jugend bis in die U23, die in der Regionalliga ansässig ist.

2017 rückte Rexhbecaj nach einigen Regionalliga-Spielen in die Profimannschaft auf, Andries Jonker war damals Trainer. Doch der Niederländer war alsbald Geschichte, genau wie dessen Nachfolger Martin Schmidt, der aber als eine seiner letzten Amtshandlungen Rexhbecaj im Januar 2018 noch zum Bundesliga-Spieler machte. Schmidts Nachfolger Bruno Labbadia setzte regelmäßig auf das Eigengewächs.

Unter Oliver Glasner jedoch sank die Wichtigkeit des Mittelfeldspielers. Der neue Trainer aus Österreich setzte auf andere Kräfte – und Rexhbecaj in der Bundesliga überhaupt nicht ein. Die Folge: Im Januar 2020 sicherten sich die Kölner die Dienste des Wolfsburgers. Der Leih-Vertrag läuft 18 Monate, bis zum 30. Juni des nächsten Jahres.

Die Vereinbarung beinhaltet eine Kaufoption. Der FC kann Rexhbecaj für angeblich sieben Millionen Euro fest verpflichten. Was zu Beginn nach einem attraktiven Deal für die Kölner klang, hat sich mittlerweile als wohl unmöglich herausgestellt. Wie viele andere Klubs ist auch der FC finanziell gebeutelt von den Folgen der Corona-Pandemie. Es gilt als höchst unwahrscheinlich, dass die Kölner diese Kaufoption im nächsten Jahr wirklich aktivieren.

Dann würde Rexhbecaj zurückkehren nach Wolfsburg – persönlich gewachsen durch die neue Lebenssituation in Köln und fußballerisch erfahrener durch viel mehr Bundesliga-Partien. Ein Kaderplatz wird nach jetzigem Stand sogar frei. Denn Yannick Gerhardts Vertrag endet im Juni. Es wird mit ihm über eine Verlängerung gesprochen, aber die VfL-Verantwortlichen verspüren keinerlei Druck. Sie haben Rexhbecajs Bewerbungsschreiben sicherlich registriert.