In der Rückserie der Vorsaison hatte es so ausgesehen, als ob Omar Marmoush aus der U23 eine echte Perspektive auf Einsätze im Bundesliga-Team des VfL Wolfsburg habe. Doch inzwischen ist der 21-jährige Angreifer hinten dran. In der Winterpause sollen sich die Wege daher erst einmal trennen.

Denn der VfL, so ist zu hören, ist auf der Suche nach einem Klub für ein Leihgeschäft. Der junge Ägypter braucht Spielpraxis. Doch beim VfL sind die Türen dafür aktuell zu. Im Profiteam herrscht ein Überangebot in der Offensive. Beim 2:2 in Köln am vergangenen Samstag war Marmoush erstmals eingewechselt worden – für eine Minute. Es war jedoch seine erste in der bisherigen Bundesliga-Saison. Zuvor hatte er zweimal überhaupt nicht im Kader gestanden.

Problem Nummer 2: Weil in der Regionalliga der Ball aufgrund der Corona-Pandemie ruht, kann Marmoush auch in der U23 keine Spielpraxis sammeln. Daher soll der Angreifer in der Winterpause verliehen werden.