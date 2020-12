VfL-Dilemma: Der Kapitän ist zurück, aber das Ruder belegt

Der Kapitän ist wieder an Bord – aber darf er auch gleich wieder ans Ruder? Josuha Guilavogui ist am Dienstag in den Trainingsbetrieb des VfL Wolfsburg zurückgekehrt und war gleich mittendrin. Der Franzose spulte das komplette Programm ab, als wenn er nie weg gewesen wäre. Dabei hat er wegen gleich zweier Muskelverletzungen seit dem 2:1-Sieg gegen Bielefeld Ende Oktober kein Spiel mehr bestritten. Doch seine Rückkehr stellt Trainer Oliver Glasner auch vor ein Dilemma.

Fürs Heimspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt (live bei Dazn) dürfte Guilavogui noch kein Thema sein. Zu lange war der 30-Jährige jetzt raus. Und ein Risiko wollen alle Beteiligten nicht mehr eingehen, nachdem es beim ersten Mal schief ging. Vor dem Bremen-Spiel war der Kapitän schon einmal ins Training zurückgekehrt. Prompt zog er sich eine zweite Muskelverletzung zu. Comeback verschoben, zurück in die Reha. Doch nun will Guilavogui endlich wieder mithelfen.

Die Ergebnisse sprechen für sich

Doch darf er auch? Denn die Ergebnisse sehen nicht so aus, als ob die Wolfsburger die Hilfe überhaupt nötig haben. Drei Siege und zwei Remis, zuletzt ein 2:2 in Köln, gab es für den VfL, seitdem der eigentliche Anführer fehlt – oder auch nicht fehlt. Eine Notwendigkeit, seine Elf umzubauen, hat Glasner aus rein sportlichen Gründen nicht. Im Gegenteil. Der Österreicher müsste Guilavoguis Hereinnahme dem Spieler gegenüber rechtfertigen, der dafür auf die Bank muss. Und geht das schief, gerät der VfL-Coach schnell in Erklärungsnot. Ein Dilemma.

Im zentralen Mittelfeld haben die Grün-Weißen nun einmal ein Überangebot. Maximilian Arnold und Xaver Schlager haben es gut bis sehr gut gemacht zuletzt. Die beiden ergänzen sich hervorragend, jeder für sich bringt zudem mehr Torgefahr aus dem Zentrum mit, als es bei Guilavogui der Fall ist. Zu Beginn der Saison fiel das Problem der Überbesetzung nicht so sehr auf. Erst musste der Kapitän ohnehin als Innenverteidiger einspringen, dann stellte Glasner das System so um, dass alle drei spielen konnten. Im 4-3-3 bildeten Arnold, Schlager und Guilavogui gemeinsam die Dreier-Mittelfeldreihe.

Guilavogui ist als Wortführer anerkannt

Allerdings funktionierte zuletzt das 4-2-3-1 prächtig. Also warum sollte der VfL-Coach daran etwas ändern? Zumal sich das Problem dann lediglich auf die offensive Dreierreihe verlagern würde. Auf der anderen Seite: Glasner weiß natürlich, wie wichtig ein gesunder Guilavogui fürs Team sein kann. Vor allem in seiner Funktion als Anführer. Der 30-Jährige ist Wortführer auf dem Platz, aber auch daneben. Er ist überall im Team anerkannt, was er sagt, hat Gewicht. Nicht umsonst trägt er die Binde – und den Kapitän setzt man gewöhnlich nicht auf die Bank. Er gehört qua Amt aufs Feld.

Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit zeigt, wie sehr dieser Gedanke im Fußballer-Kopf verwurzelt ist. Sven Bender trug bei Bayer Leverkusen seit 2015 die Binde. Anfang September gab er sie freiwillig ab. Seine Erklärung: „Ich bin der Überzeugung, dass ein Kapitän auf den Platz gehört und regelmäßig spielen muss. Das war bei mir in der letzten Saison nicht immer gegeben.“ So weit ist es in der Causa Guilavogui natürlich noch lange nicht.

Doch klar ist: Der Franzose wird sich strecken müssen, um einen von seinen Positionsrivalen, Arnold oder Schlager, aus der Startelf zu verdrängen. Oder aber Glasner fällt doch ein Kniff ein, wie alle drei zusammen auf dem Platz stehen können.