Der VfL Wolfsburg verpflichtet Belgien-Juwel Aster Vrancks

Das ist mal ein frühzeitiger Transfer: Der VfL Wolfsburg hat Aster Vranckx verpflichtet. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler wird diese Spielzeit noch beim KV Mechelen, seinem Jugendklub in der ersten belgischen Liga, verbringen und im Sommer in die Bundesliga wechseln. „In Wolfsburg sind die Möglichkeiten für junge Spieler, den nächsten Schritt zu machen, hervorragend“, wird Vranckx in einer Mittelung des VfL zitiert.

Marcel Schäfer, der Wolfsburger Sportdirektor, sagt: „Aster ist ein sehr talentierter Spieler, der mit 17 Jahren bereits Stammspieler in Mechelen wurde und im Mittelfeld variabel einsetzbar ist.“ Damit hat sich der VfL ein international begehrtes Talent gesichert, an dem etwa auch der FC Bayern und Tottenham Hotspur interessiert gewesen sein sollen. Vrancks hatte im August 2019 im Alter von 16 Jahren sein Debüt in Mechelens Profiteam gefeiert und sich schnell zu einem wichtigen Spieler im Mittelfeld entwickelt. 20 Partien hat er seither für den KV bestritten und in denen vier Tore erzielt sowie zwei vorbereitet. Ihm wird eine große Zukunft im Fußball prophezeit. Der Teenager selbst äußerte in belgischen Medien ambitionierte Ziele. „Eines Tages möchte ich fester Bestandteil einer Mannschaft wie Real Madrid sein“, sagte er in diesem Jahr. Hohe Ziele. „Ob das realistisch ist, weiß ich natürlich nicht. Aber es ist ein Traum, und ich glaube daran.“ Die englische Premier League und die Bundesliga bezeichnete Vranckx als seine Lieblingsligen. „Sie spielen dort meine Art von Fußball.“ Und die erklärte sein Mitspieler Onur Kaya in Mechelen mit einem Vergleich. Vranckx spiele wie Arturo Vidal. Darauf angesprochen antwortet der künftige Wolfsburger: „Vidal ist ein Beißer. Ein Gegner wird ihn nie los. Ich verstehe, dass Onur Ähnlichkeiten sieht, aber ich sehe insbesondere die Unterschiede. Ich spiele energisch, aber mit Kontrolle.“ Vidal, der bei den Bayern spielte, tritt dagegen oft ein wenig zu aggressiv auf. Daher schaut Vranckx lieber in Richtung Madrid. „Casemiro kann das Spiel so gut lesen. Noch bevor ein Problem auftritt, hat er es bereits gelöst. Er antizipiert, und es sieht auch noch elegant aus. Das will ich auch.“ Die nächsten Schritte dieser Entwicklung will er beim VfL nehmen. Und, wer weiß, vielleicht beerbt der Belgier irgendwann einmal Casemiro bei Real Madrid.