VfL Wolfsburg: Arnold und Roussillon positiv getestet

Kleiner Schock für den VfL Wolfsburg kurz vor dem letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres am Sonntagabend (18 Uhr) gegen den VfB Stuttgart: Mit Maximilian Arnold und Jérôme Roussillon sind zwei Profis positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Weitere drei Spieler müssen vorsorglich in die Quarantäne. Die Partie gegen die Schwaben soll jedoch wie geplant stattfinden.

Das ist eine unschöne Überraschung so kurz vor dem Weihnachtsfest. Arnold und Roussillon haben sich infiziert, sind seit Samstagmittag in häuslicher Quarantäne. Und sie sind möglicherweise nicht die einzigen. Drei weitere Profis hat das Gesundheitsamt als Kontaktpersonen ersten Grades identifiziert. Auch Xaver Schlager, Maximilian Philipp und Tim Siersleben müssen sich in Quarantäne begeben. Das ist auch in sportlicher Hinsicht ein schwerer Schlag für den VfL, dem mit Arnold, Roussillon, Schlager und Philipp vier Stammkräfte kurzfristig für das Duell mit den starken Schwaben fehlen.

In den Wochen zuvor waren bei den Grün-Weißen bereits Kevin Mbabu, Renato Steffen, Josip Brekalo, Marin Pongracic und zuletzt William, der sich noch in Quarantäne befindet, positiv auf das Virus getestet worden.