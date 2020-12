Camacho: Der Fußball wird für immer bleiben

Treffpunkt ist ein Freitagnachmittag im Dezember, am Abend empfängt der VfL Wolfsburg die Frankfurter Eintracht zum Bundesliga-Duell. Ignacio Camacho kann nicht anders, als an die Routinen zu denken, die ihn an solchen Tagen in der Vergangenheit begleitet hatten: aufstehen, Kaffee, frühstücken, Lockerungsübungen, Taktikbesprechung, noch ein Kaffee, ein Spaziergang, dann ausruhen, die Konzentration hochfahren und warten. Auf die greifbare Spannung in der Kabine, das Gefühl des Trikots auf der Haut, des Rasens unter den Füßen, die Geräusche von den Tribünen. „Solche Tage sind nicht leicht für mich“, sagt er.

Denn jetzt, im Dezember 2020, ist das alles Geschichte. Camacho musste seine Fußballkarriere im September wegen chronischer Knöchelprobleme beenden. „Mein Fuß hat einfach Basta gesagt“, erklärt der 30 Jahre alte Spanier, der seitdem ein Trainee-Programm beim VfL absolviert.

Station bei der U19

Aktuell unterstützt er Coach Christian Wimmer bei der Arbeit mit Wolfsburgs Toptalenten in der U19. „Die Arbeit macht mir Spaß, ich lerne ganz viel“, sagt Camacho, der allerdings sogleich lachend bemerkt: „Früher dachte ich, nach der Fußballkarriere hätte ich mehr Zeit für die Familie und andere Aktivitäten. Aber es ist nicht so.“ Zur Arbeit mit der U19 kommt noch regelmäßiger Sprachunterricht - und der zeigt Wirkung. Camacho spricht mittlerweile hervorragend Deutsch. Hatte er während seiner aktiven Zeit beim VfL von 2017 bis 2020 bei Interviews immer Übersetzungshelfer dabei, erzählt er nun frei raus.

Camacho weiß: „Die Sprache ist der Schlüssel.“ Für die Zukunft. Und die liegt erst einmal in Wolfsburg. Seine Frau und die zwei Kinder leben hier mit dem 30-Jährigen. „Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl“, sagt er. Das Trainee-Programm des VfL ist auf zwei Jahre ausgelegt, in denen Camacho noch im Scouting, in der sportlichen Leitung und in der Organisation Stationen einlegt. „Ich möchte sehen, was zu mir passt und wo ich künftig arbeiten will“, sagt der Spanier. Sportchef Jörg Schmadtke hatte schon erklärt, das Programm sei angelegt, um am Ende in einer Festanstellung für den Spanier zu münden. In welchem Bereich? „Das sehen wir dann“, sagt Camacho.

Karriere begann im Garten

Klar ist für ihn beim Blick in die Zukunft: „Der Fußball ist immer da, und er wird für immer bleiben.“ Er wuchs in Saragossa auf, in Aragonien im Nordosten Spaniens, wo die Leute die Schuhe anlassen, wenn sie ihre oder fremde Wohnungen betreten. Die Böden sind im Winter kalt. Anders als in Deutschland, wo es Fußbodenheizungen gibt. Das war Camacho schnell aufgefallen, lacht er. Sein zehn Jahre älterer Bruder Juanjo, der später auch Profi wurde, forderte den kleinen „Nacho“ damals im Garten schon zu ersten Duellen. Da lernte der Jüngste, sich durchzusetzen. Mit 15 Jahren zog er aus, um in der Akademie Atlético Madrids zum Fußballer ausgebildet zu werden, und seine Schritte sind wohlbedacht: U18, U19, B-Mannschaft und am 1. März 2008, gerade 17-jährig, debütierte der zentrale Mittelfeldspieler in Atléticos Profiteam. Der Gegner: der FC Barcelona mit den Topstars Thierry Henry, Ronaldinho, Lionel Messi. Das Ergebnis: 4:2 für Atlético und Teenager Camacho, der am Ziel seiner Träume angekommen war.

Doch in den folgenden Jahren kam der Spanier nicht regelmäßig zum Einsatz, sodass er sich zu einem Wechsel entschied. Camacho ging zum FC Malaga, für den er in sechs Jahren mehr als 200 Spiele machte und zum regionalen Volksheld aufstieg. Doch: Im März 2015 meldete sich erstmals sein Knöchel, eine Operation musste helfen - und sie half. In der nächsten Saison konnte Camacho regelmäßig spielen. Er tat das so gut, dass der VfL in Person von Olaf Rebbe auf ihn aufmerksam wurde. Der damalige Wolfsburger Sportdirektor legte im Juli 2017 rund 14 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch, um Camacho als neuen Chefstrategen fürs zentrale Mittelfeld zu verpflichten.

Camachos Körper verweigerte Kopf die Gefolgschaft

Die Klasse des Spaniers war vom ersten Tag an unübersehbar: als passsicherer Ballverteiler und kopfballstarker Zielspieler bei eigenen Standards sowie als Spielverderber für die Gegner. Camacho wusste meist, wo Gefahrenherde entstehen werden - und war dann rechtzeitig an Ort und Stelle, um diese zu ersticken. „Er ist unser Spiritus Rector“, sagte Schmadtke im September 2018. Der Sportchef hatte den VfL erst wenige Wochen zuvor übernommen und Camacho sogleich als „Kopf der Mannschaft“ identifiziert. Nur: Dem Kopf wurde die Gefolgschaft verweigert - vom eigenen Körper.

Im September 2018, kurz nach Schmadtkes Lob, sollte Camacho sein letztes Pflichtspiel absolvieren. Zunächst riss ihm ein Muskel, und weil er deswegen sowieso länger pausieren musste, wurde zeitgleich ein Eingriff am Knöchel vorgenommen. Der Muskel heilte. Der Knöchel nicht. Auch nach der zweiten Operation nicht und auch nicht nach zahlreichen weiteren Konsultationen. „Ich war bei Ärzten und Spezialisten“, sagt Camacho. „Ich habe es immer und immer wieder versucht, so viele Opfer gebracht.“

Am Ende war es Camachos Fuß, der "Basta" sagte

Doch auf jeden Comeback-Versuch folgte ein Rückschlag. Zwei Jahre lang. „Am Ende hat mein Fuß Basta gesagt.“ Im September musste Camacho seine Karriere beenden. Heute kann er mit der Entscheidung leben, weil er muss. „Ich hatte ja keine Wahl mehr.“ Im Alltag stört ihn sein malader Knöchel nicht. „Ich habe gelernt, mit dem Schmerz zu leben.“ Doch wenn er mit seinem Sohn im Garten ein paar Bälle spielt, spürt er die Schmerzen bis zum nächsten Tag. „Aber“, sagt er lakonisch, „jetzt ist mein Fuß nicht mehr wichtig für den Fußball.“

Camacho hadert nicht mit seinem Schicksal, er hat es mittlerweile akzeptiert. Nun stehen andere für den VfL auf dem Feld. Zum Beispiel Ridle Baku. Der VfL konnte im Oktober die knapp zehn Millionen Euro Ablöse für Baku an Mainz 05 auch deshalb zahlen, weil Camacho die Karriere beenden musste und damit das Transferbudget erhöhte. Wie das? Es ist ein gewöhnlicher Vorgang, dass Klubs ihre kostspieligen Transfers versichern. Bei Camacho wurde eine Marktwertversicherung abgeschlossen, als er im Juli 2017 aus Málaga wechselte, die sollte im Fall einer Sportinvalidität eintreffen. So kam es im September 2020.

Camachos Wehmut wird wohl nie ganz vergehen

Die Versicherungsprämie von rund elf Millionen Euro half somit beim Baku-Deal. Der 22 Jahre alte Defensivspezialist lieferte am Abend gegen Frankfurt ein ganz starkes Spiel ab, half tatkräftig mit beim 2:1-Sieg. Camacho schaute Baku und seinen anderen ehemaligen Kollegen vom Sofa aus zu - mit einer Portion Wehmut, die wohl auch nie ganz vergehen wird, aber der Gewissheit: Es ging nicht anders. Sein Fuß hat Basta gesagt.