Kopf, Konsequenz, Killerinstinkt: Die VfL-Lehren aus den Pleiten

Wolfsburg. Sie brachten ihre Gegner an den Rand einer Niederlage. Am Ende kam dann doch nichts rum. Schmadtke erklärt den Lernprozess. Und rüffelt Pongracic.

Es falle ihm immer schwer, sagt Oliver Glasner, Niederlagen zu akzeptieren. In dieser Bundesliga-Saison musste der 46 Jahre alte Trainer des VfL Wolfsburg diesen Gedankenprozess lange Zeit gar nicht erst anstrengen - bis Mitte Dezember blieb seine Mannschaft in der obersten deutschen Fußball-Spielklasse unbesiegt. Doch von da an gingen die beiden jüngsten Auswärtsspiele verloren: erst 1:2 bei den Bayern, dann 0:2 beim BVB. „Wir haben den Gegner in den beiden Spitzenspielen ins Wanken, aber nicht zum Kippen gebracht“, sagt Jörg Schmadtke.

Wolfsburgs Sportchef erklärt, wie das beim nächsten Mal funktionieren kann: „Dazu gehört, dass man seine Chancen nutzt, dass man seinen Plan bis zum Ende durchzieht, dass man bei Standards aufmerksam ist.“ So viel zum spielerischen Verbesserungspotenzial, aber Schmadtke hat auch Mentales ausgemacht. „Wir müssen erst lernen, dass wir auf Augenhöhe mit den Besten mitspielen können. Das geht nicht von heute auf morgen. Das muss man gespürt und erlebt haben. „Dann“, sagt Schmadtke, „wird es ein wenig leichter, ein Spitzenspiel zu gewinnen. Da geht es um die Kleinigkeiten.“

VfL Wolfsburg: Die Chancen sind da, aber...

Die größte Kleinigkeit sprachen alle Beteiligten am Sonntagabend nach dem 0:2 in Dortmund direkt an: die mangelhafte Chancenverwertung. Der VfL hatte 21 Schüsse aufs Borussia-Tor abgefeuert, „eine phänomenale Zahl“, wie Glasner betonte. Doch kein einziger Abschluss fand den Weg ins Netz. Besonders in der furiosen Startphase belagerten die Wolfsburger, angeführt von ihrem starken Zentrum bestehend aus Maximilian Arnold, Xaver Schlager und Yannick Gerhardt, den BVB und sorgten für einige gefährliche Momente. Nur: Der Killerinstinkt fehlt - nicht zum ersten Mal in dieser Spielzeit. Der „kicker“ hat ausgerechnet, dass der VfL an 14 Spieltagen 83 Tormöglichkeiten herausspielte, aus denen die Mannschaft aber nur 20 in einen Treffer umwandelte. Macht eine Chancenverwertung von lediglich 24,1 Prozent. Die unterbietet im Ligavergleich nur Schlusslicht Schalke 04 mit 20,5 Prozent. Ein wichtiger Ansatzpunkt für Verbesserungen.

Denn die Konkurrenz macht‘s besser. In der oberen Tabellenhälfte hat keine Mannschaft weniger Tore geschossen als der VfL, der allein ein Viertel seiner 20 Treffer im Spiel gegen Werder Bremen (5:3) Ende November erzielte. „Wir wissen, woran wir arbeiten müssen“, sagte Marcel Schäfer am Sonntag. Wolfsburgs Sportdirektor war nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben nicht schlecht gespielt“, sagte er. Nur: Auf höchstem Bundesliga-Niveau machen die oft betonten Kleinigkeiten den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Am Sonntag waren diese in zwei Momenten klar erkennbar. In der 6. Minute zielte Gerhardt ins Dortmunder Toreck, das Mats Hummels aber mit letzter Konsequenz und seinem Oberschenkel verteidigte und das VfL-Tor so verhinderte. Und genau 60 Minuten später konnte Hummels‘ Abwehrkollege Manuel Akanji nach einer Ecke ganz frei einköpfen. „Das sollte so nicht passieren“, sagt Schmadtke. Das waren die beiden entscheidenden Szenen dieser Partie - beide fielen zu Gunsten der erfahrenen Dortmunder Spitzenmannschaft aus. „Solche Spiele zu gewinnen, ist der Prozess, den wir derzeit durchleben“, sagt Schmadtke.

Die nächste Chance, einen Großen nicht nur ins Wanken, sondern auch zum Fallen zu bringen, haben die Wolfsburger schon in eineinhalb Wochen. Da steht die Partie bei RB Leipzig an. Vorher aber müssen sie am Samstag zu Hause gegen das Überraschungsteam Union Berlin ran (15.30 Uhr). Für die Partie gibt‘s ein Gerangel in der VfL-Abwehrmitte: John Anthony Brooks ist dort gesetzt. Um den Platz neben ihm streiten sich Maxence Lacroix, zuletzt wegen Covid-19 raus, und Marin Pongracic, der ein von Verletzungen und Krankheiten geprägtes Jahr 2020 hinter sich hat. Kroatiens Nationalspieler hatte wegen Lacroix‘ Erkrankung in den jüngsten Partien in der Abwehr gespielt. Auch in Dortmund. Dort setzte er sich aber kurz vor dem Ende auf den Rasen, um sich auswechseln zu lassen. Vermutlich aus Fitnessgründen, denn verletzt ist Pongracic nicht. Schmadtke fand die Aktion „ehrlich gesagt eher so semi-gut“.

Die Begründung: „Erstens sendet man so ein Zeichen, und zweitens ist man auch abhängig davon, dass der Schiri wirklich abpfeift. Wenn der das mal nicht macht, spielen wir in der Situation mit zehn Mann. Wenn ich als Spieler raus will, schieße ich den Ball ins Aus, gehe raus und lege mich nicht auf den Boden. Wir sind nicht auf irgendeinem Hinterhof, sondern in der Bundesliga. Ich halte das nicht für so richtig professionell.“ Klare Ansage des Sportchefs an Pongracic. Kleinigkeiten wie diese können am Ende entscheidende Auswirkungen haben.

