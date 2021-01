Wolfsburgs Baku hat spezielle Erinnerungen an RB Leipzig

Hat gute Erinnerungen an RB-Leipzig: Ridle Baku, nun in Diensten des VfL Wolfsburg, betrat gegen die Sachsen einst die Bundesliga-Bühne - und hat sich fürs Wiedersehen einiges vorgenommen.

Wer aus VfL-Sicht auf RB Leipzig, den Gegner am Samstag um 15.30 Uhr schaut, dem fallen vermutlich als Erstes zwei negative Erlebnisse aus der Pokalhistorie ein. Zum einen das peinliche 2:3 im Juli 2011, mit dem der damalige Regionalligist die Wolfsburger in der ersten Runde ordentlich blamierte. Zum anderen das 1:6 in der Vorsaison, als RB den VfL vor eigenem Publikum mit fünf Toren innerhalb von 34 Minuten demütigte. Doch nicht alle Grün-Weißen haben einen solch negativen Blick auf die Sachsen.

Bei Ridle Baku wecken die Leipziger vor allem positive Erinnerungen. Nicht etwa, weil seine Bilanz gegen RB besonders gut ausfällt. Von fünf Duellen gewann der 22-Jährige nur eines. Aber dieses eine ist für ihn ganz speziell. Denn es war sein erstes Bundesliga-Spiel. Am 29. April 2018 ließ ihn der damalige Mainzer Coach Sandro Schwarz zum Debüt gleich von Anfang an ran – und Baku zahlte das Vertrauen zurück. In der 90. Minute erzielte er im ersten Spiel gleich sein erstes Bundesliga-Tor zum 3:0-Endstand für die Rheinhessen.

Baku und Mbabu gemeinsam?

Gern denkt Baku an diesen Tag zurück. Doch inzwischen schnürt er für den VfL die Fußballschuhe. 10 Millionen Euro zahlten die Wolfsburger für seine Dienste – gut angelegtes Geld, wie die vergangenen Wochen zeigten. Der 22-Jährige ist gesetzt. Doch beim Wiedersehen mit RB am Samstag könnte sich seine Rolle im Team verändern. Gut möglich, dass ihn Trainer Oliver Glasner auf der rechten Seite offensiver einsetzt und Kevin Mbabu stattdessen als Rechtsverteidiger aufläuft, um dem Tempo der Gäste etwas entgegenzusetzen.

Für Baku ist klar, dass es kein leichter Gang gegen den Tabellenzweiten wird. „Ich erwarte ein enges Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden“, sagte der deutsche Nationalspieler im Bundesliga-Podcast von NDR2. Er hat sich viel vorgenommen mit dem VfL. „Wir schauen definitiv nach oben“, so Baku. In dieser Saison sei alles möglich, ist er überzeugt. Aber dazu „müssen wir auch in den Top-Spielen Punkte mitnehmen“.

Danach geht’s zu Bakus Ex-Klub

Das Duell mit dem Tabellenzweiten aus Sachsen ist eine solche Top-Partie. Mit einem Sieg könnte sich der VfL weiter im oberen Drittel des Tableaus festbeißen und im Optimalfall die Verfolger aus Mönchengladbach (in Stuttgart), Freiburg (in München) und Frankfurt (gegen Schalke) zu Beginn der englischen Woche weiter distanzieren. Weiter geht’s nach der Partie gegen RB schon am Dienstag, da ist der VfL zum Hinrundenabschluss zu Gast bei Bakus Ex-Klub in Mainz, ehe am Samstag mit der Partie in Leverkusen die Rückserie startet.

Am Freitag hat zudem der DFB die nächste Pokalaufgabe der Wolfsburger fest terminiert. Das Heimspiel im Achtelfinale gegen Schalke 04 findet demnach am Mittwoch, 3. Februar, um 18.30 Uhr statt. Sport1, das die Rechte für ein Livespiel pro Pokalrunde besitzt, wird das Duell im Free-TV übertragen.