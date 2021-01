„Alles gut“ – Jörg Schmadtke blickt positiv auf VfL Wolfsburg

Wout Weghorst bejubelt den letzten seiner zwölf Hinrundentreffer für den VfL Wolfsburg. In Mainz erzielte der Niederländer den 2:0-Endstand.

Arnold ebnet mit starker Vorlage den Weg zum 2:0-Sieg in Mainz

Weghorst kann in Mainz einen VfL-Rekord aufstellen

Mit Rückständen beispielsweise geht Oliver Glasners Auswahl so positiv um wie sonst nur der FC Bayern. Lediglich der Rekordmeister bog Rückstände noch häufiger in Punktgewinne um als das Team des österreichischen Trainers. Zudem war dieses vom Corona-Virus gebeutelt wie ligaweit kaum ein anderes. Im November und Dezember musste Glasner mehrfach auf Ausfälle reagieren – oftmals ohne Qualitätsverlust. Das Gefüge stimmt.

Stressresistenz strahlte das Team auch zu Saisonbeginn aus, als es nach einer kläglichen Leistung bei AEK Athen die Europa-League-Gruppenphase verpasste . Und ebenfalls im Herbst, als Glasner öffentlich auf Konfrontationskurs zu Schmadtke ging. All das brachte die Spieler nicht aus dem Gleichgewicht, besonders in der Zwist-Phase zwischen Manager und Trainer lieferten sie gute Auftritte und einige Punktgewinne ab, die dem Klub ein Winterpolster verschafften, von dem es um den Jahreswechsel herum zehrte. Das 2:0 in Mainz soll nun den Start einer Serie markieren.

Positivere Tordifferenz als Ziel

Wenn es um Verbesserungspotenziale geht, spricht Schmadtke davon, „dass wir gegen die Topteams auch mal dreifach punkten müssen“. Noch gibt es in dieser Spielzeit keinen Sieg gegen die Top 6 der Tabelle. Die nächste Chance dafür gibt es am Samstag, wenn der VfL bei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr) antritt. Darüber hinaus „wäre es schön, wenn die Tordifferenz einen noch positiveren Ausschlag hätte“, sagt Schmadtke. Aber der Sportchef will nicht den großen Kritiker geben: „Es ist schon alles gut. Ist ja kein Wunschkonzert hier.“

Ein Wunsch der Fans ist sicher der Verbleib des Toptorjägers. Zwölf Treffer hat Weghorst in der Hinrunde erzielt, ein Vereinsrekord. Nicht einmal Grafite oder Edin Dzeko kamen in ihren besten Tagen auf eine solche Ausbeute. „Wout ist einfach ein richtig guter Stürmer für die Bundesliga“, lobt Schmadtke. „Er ist fleißig, zielorientiert in der gefährlichen Zone und hat sich im Kopfballspiel stark verbessert.“ Dass Weghorsts Auftritte Begehrlichkeiten wecken, ist logisch. Gleichwohl ist ein Winterwechsel des 28 Jahre alten Niederländers unwahrscheinlich. Im Transferfenster des Sommers jedoch dürfte das Thema wieder aufploppen.

Spiele mit Live-Zuschauern nicht mehr zu erwarten

Es könnte demnach passieren, dass die VfL-Fans ihren besten Torjäger gar nicht mehr live zu Gesicht bekommen. Denn durch die Corona-Pandemie werden in dieser Saison wohl keine Zuschauer mehr in die Stadien gelassen, meint Schmadtke. „Das ist einfach nicht gegeben. Man kann nicht auf der einen Seite einen Lockdown machen und Corona-Maßnahmen ergreifen, die die ganze Bevölkerung betreffen, und auf der anderen Seite irgendwelche Dinge öffnen. Das wird nach meiner Einschätzung nicht funktionieren“, sagt er und liegt damit wahrscheinlich richtig.

Starke finanzielle Auswirkungen haben die Zuschauerfehleinnahmen, wie es im Wirtschaftsdeutsch heißt, auf den VfL übrigens nicht. „Jedenfalls keine großen Folgen“, sagt Schmadtke. „Wir hatten die Saison ohnehin ohne Zuschauer geplant.“

Schade. Denn die gute Hinrunde des VfL hätte den Applaus der Fans verdient.