Der VfL Wolfsburg entlässt Trainer Mark van Bommel

Der VfL Wolfsburg reagiert auf die anhaltende Krise und entlässt Trainer Mark van Bommel. Mit sofortiger Wirkung werde die Zusammenarbeit beendet, teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntag mit.

Nach einem furiosen Start in die Bundesliga-Saison mit vier Siegen zum Auftakt und der zwischenzeitlichen Tabellenführung gerieten die Grün-Weißen mehr und mehr ins Wanken. Zuletzt verlor der VfL vier Spiele in Folge und wartet seit 11. September (2:0 bei der Spielvereinigung Greuther Fürth) auf einen Sieg.

Das sagt VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke zur Trennung von Mark van Bommel

Van Bommel war erst im Sommer an den Mittellandkanal gewechselt. Der Niederländer trat die Nachfolge des Österreichers Oliver Glasner an, der die Wölfe in der Vorsaison in die Champions League geführt hatte. Zur Trennung sagte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke: „Es gab unter dem Strich mehr trennende als verbindende Faktoren. Die Überzeugung, in dieser Konstellation aus der sportlich schwierigen Situation herauszukommen und schnellstmöglich die Kehrtwende herbeizuführen, hat gefehlt und uns zu dem Entschluss kommen lassen, die Zusammenarbeit zu beenden. Wir wünschen Mark sportlich wie privat alles Gute.“

Van Bommel selbst ist „überrascht und enttäuscht von der Entscheidung, weil ich überzeugt davon bin, dass wir es gemeinsam geschafft hätten, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Ich wünsche der Mannschaft, dass sie es schnell schafft, das Ruder wieder herumzureißen.“ Wer die Nachfolge des 44-Jährigen antreten wird, ist noch nicht bekannt.

Zusammenarbeit beendet - Der VfL Wolfsburg trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Mark van Bommel.#VfLWolfsburg pic.twitter.com/B4Pdmm6RU0 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 24, 2021

