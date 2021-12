„Das ist Sch…“ – Josuha Guilavogui wird deutlich

Nach so einem Spiel darf man schon einmal angefressen sein. Jeder Sportler wäre das. So auch Josuha Guilavogui. Dem Routinier des VfL Wolfsburg war der Frust nach der niederschmetternden 0:3-Niederlage seiner Farben beim FSV Mainz 05 deutlich anzumerken. „Wir sind von Anfang an nicht ins Spiel gekommen“, sagte der 31-Jährige nach dem Schlusspfiff.

Die Mannschaft hätte lernen müssen aus dem 2:2 bei Arminia Bielefeld zwei Wochen zuvor. Das gelang nicht. Wie schon in Ostwestfalen liefen die Grün-Weißen auch in Rheinland-Pfalz einem 0:2-Rückstand hinterher – nur konnten sie ihn dieses Mal nicht mehr aufholen. Seinem Trainer Florian Kohfeldt machte Guilavogui keinen Vorwurf. Er habe das Team gut vorbereitet. Kohfeldt selbst sagte aber: Es könne „dauerhaft nicht unser Anspruch sein kann, so ein Auswärtsspiel – trotz der sehr, sehr guten Leistung von Mainz – abzuliefern.“

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der VfL Wolfsburg erarbeitet sich keine einzige klare Torchance

Guilavogui wurde in seiner Wortwahl deutlich klarer als sein Übungsleiter. „Das ist Scheiße, was wir machen“, sagte er, „wir wissen, dass wir hierher kommen, um Punkte mitzunehmen. Und wenn wir uns die erste Halbzeit angucken, ist das nicht genug.“

Mehr zum VfL Wolfsburg:

Keine einzige richtige Torchance konnte sich der VfL Wolfsburg beim FSV Mainz erspielen. Die Rechnung ist simpel: So ist es unmöglich, ein Spiel zu gewinnen. Stattdessen hagelte es die dritte Pflichtspielniederlage in Folge für die Wölfe. Vier Spiele warten sie nun auf einen Sieg. Und das vor dem alles entscheidenden Champions-League-Gruppenspiel gegen den OSC Lille am Mittwoch (21 Uhr). Dann geht es um den Einzug ins Achtelfinale. Die Wolfsburger tun also gut daran, ihren Frust in Mainz zu lassen – oder ihn zu kanalisieren, um gegen den französischen Meister mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: [email protected]