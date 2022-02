Könnte dem VfL Wolfsburg am Ende nicht mehr helfen: Maxence Lacroix (rechts) sah sah seine dritte rote Karte in dieser Saison.

VfL Wolfsburg 2:2 in Gladbach: VfL Wolfsburg holt in hitzigem Spiel einen Punkt

Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg treten im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nach einem hart erarbeiteten Remis weiter auf der Stelle. Die beiden Kellerkinder trennten sich in einer temporeichen und turbulenten Begegnung 2:2 (1:2) und spüren weiter die direkte Konkurrenz im Nacken.

Marcus Thuram (42.) und der eingewechselte Breel Embolo (82.) bescherten der Borussia eine Woche nach dem 0:6-Debakel in Dortmund zumindest einen Zähler, der Ausgleich fiel nach der Roten Karte gegen Maxence Lacroix (70.) in Überzahl. Jonas Wind (6.) und Sebastiaan Bornauw (33.) hatten die Wölfe mit 2:0 in Führung gebracht. Die Niedersachsen und Trainer Florian Kohfeldt konnten mit dem Punkt am Ende trotzdem besser leben, liegen sie doch in der Tabelle weiter von der kriselnden Borussia von Coach Adi Hütter.

Jonas Wind bringt den VfL Wolfsburg in Führung

Nach gleich zwei Schweigeminuten – eine für Gladbachs tödlich verunglückten Jungprofi Jordi Bongard, eine weitere als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine – sahen die 10.000 Zuschauer ein äußerst temporeiches Kellerduell. Die Borussia hätte schon nach 35 Sekunden durch Thuram in Führung gehen können, geriet stattdessen aber mit der ersten Chance der Gäste ins Hintertreffen.

Über Max Kruse, der erst fünf Wochen zuvor im Borussia-Park doppelt für seinen damaligen Arbeitgeber Union Berlin getroffen hatte, landete der Ball bei Ridle Baku. Bei dessen Hereingabe stand Weltmeister Matthias Ginter viel zu weit weg von Wind, der in seinem vierten Spiel für Wolfsburg sein zweites Tor erzielte.

Maxence Lacroix sieht Rot – der VfL Wolfsburg hat Glück

Die Begegnung bot nach dem frühen Tor weiter hohen Unterhaltungswert, was auch an den zahlreichen Fehlern beider Teams lag. Die eiskalten Wolfsburger nutzten auch ihre zweite Chance: Bornauw durfte nach einer Ecke im Fünfmeterraum einköpfen, erneut sah Ginter schlecht aus. Der Ex-Kölner Bornauw jubelte anschließend ausgelassen vor der Gladbacher Kurve, was Torhüter Yann Sommer maßlos ärgerte und eine Gelbe Karte einbrachte.

Der VfL Wolfsburg holt einen Punkt gegen Mönchengladbach Der VfL Wolfsburg holt einen Punkt gegen Mönchengladbach Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz. Foto: Darius Simka / Regios24

Thuram sorgte kurz vor der Pause per Kopf für den Anschluss – es war das erste Saisontor des Franzosen. Nach dem Seitenwechsel drängte die Borussia in einem offenen Schlagabtausch auf den Ausgleich, Ginter scheiterte an Schlussmann Koen Casteels (63.). Lacroix sah wegen Handspiels als letzter Mann nach Videobeweis Rot, Gladbach warf nun alles nach vorne und belohnte sich durch Embolo, der zum 2:2-Ausgleich traf. Und in der Nachspielzeit hatte der VfL noch einmal Glück: Matthias Ginter erzielte das 3:2 für die Gladbacher. Nach dem Videostudium nahm das Tor aber zurück, weil ein Foul an Wolfsburgs Jerome Roussillon vorausgegangen war.

sid/red

