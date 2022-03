Marcel Schäfer fordert: „Müssen die Sinne schärfen“

Einen Monat ist es jetzt her, dass die Wintertransferperiode geendet ist und der VfL Wolfsburg seinen Kader noch einmal etwas mehr umgekrempelt hat, als man es zum Jahreswechsel noch hatte vermuten können. Im Februar hat die Mannschaft wichtige (aber auch überfällige) spielerische Schritte nach vorne gemacht und sieben von zwölf Bundesliga-Punkten geholt, die den Abstiegskampf in etwas weitere Ferne gerückt haben, ein Wolfsburger Frühlingserwachen sozusagen. Es zeigte sich aber auch, dass längst nicht alle Schwächen behoben sind, die Elf von Florian Kohfeldt noch einen weiten Weg zu gehen hat, um die Spielzeit unbeschadet zu überstehen. Besonders die vergangenen Spiele gegen Hoffenheim und in Gladbach sind gute Beispiele dafür, woran es hapert.

Die genannten Partien sind die Spiele Nummer 4 und 5 dieser VfL-Saison, in der der Klub eine Führung nicht nach Hause brachte. In Gladbach mag das wegen der 20-minütigen Unterzahl nach der – sehr diskutablen – Roten Karte gegen Maxence Lacroix noch erklärbar gewesen sein und taugt deshalb nicht so richtig als Anschauungsmaterial. Auch Marcel Schäfer findet: „Mit Blick auf das Gladbach-Spiel ist das relativ schnell erklärt: Wir haben das 3:1 nicht erzielt und haben Gladbach durch ein nicht so konsequentes Verhalten zurück ins Spiel gebracht. In Unterzahl war es für uns dann unfassbar schwer“, so der Sportdirektor.

Zum fünften Mal in dieser Bundesliga-Saison hat der VfL Wolfsburg (hinten Keeper Koen Casteels) in Mönchengladbach eine Führung noch aus der Hand gegeben. Foto: Federico Gambarini / dpa

Fünfmal hat der VfL schon eine Führung aus der Hand gegeben

Gegen Hoffenheim lag der Fall aber anders. Da war ein mehrminütiger Blackout für den Doppelschlag der TSG verantwortlich. So richtig wusste deren Trainer Sebastian Hoeneß auch nicht, wie seine Mannschaft die Punkte angesichts einer guten VfL-Leistung geholt hatte. „Aber wir nehmen sie gerne mit“, so Hoeneß vor gut einer Woche.

In der Hinrunde hatten die Wolfsburger dreimal eine Führung noch aus der Hand gegeben: Im Hinspiel bei Hoffenheim (1:3 nach 1:0), gegen Borussia Dortmund (1:3 nach 1:0) und – das war besonders ärgerlich zu diesem Zeitpunkt – gegen den 1. FC Köln (2:3 nach 1:0 und 2:1). In allen genannten Partien fielen die Gegentore dabei ab der 70. Minute. Schaut man insgesamt auf die Gegentore, dann ist auffällig, dass der VfL 14 seiner 37 Gegentore in den letzten 20 Minuten kassierte – das sind mit Abstand mehr als in allen anderen Spielabschnitten.

Erst zweimal einen Rückstand aufgeholt – jeweils für einen Punkt

Woran das liegt? „Ein Faktor könnte sein, dass die Konzentration dann eventuell ein wenig nachlässt“, so Schäfer, der weiter sagt: „Da müssen wir unsere Sinne schärfen. Es muss nicht an dem konditionellen Zustand liegen. Wir müssen wachsam sein, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Das ist ein Beleg dafür, dass wir es nicht immer waren.“ Zum Vergleich: Der VfL hat in diesem Zeitraum nur sechs Tore erzielt. Und sie haben auch erst zweimal einen Rückstand noch in Zählbares gedreht. In der Hinrunde gab’s gegen Frankfurt (1:1 nach 0:1) und in Bielefeld (2:2 nach 0:2) zumindest noch einen Zähler.

Die Mannschaft, und das betont auch Kohfeldt regelmäßig, darf sich von einzelnen Rückschlägen nicht aus der Fassung bringen lassen. Sinne schärfen, wie Schäfer sagt, ist ein guter Punkt: „Diese Saison ist ein gutes Beispiel: Es sind fast immer Kleinigkeiten, die die Spiele entscheiden“, so der Sportdirektor. „In jeder Minute des Spiels muss man hochkonzentriert sein, ein gewonnener oder ein verlorener Zweikampf kann da schon die Entscheidung bringen.“

Positive Entwicklung: Der VfL erspielt sich häufiger gute Torchancen – und jubelt dementsprechend mehr, so wie hier zunächst in Mönchengladbach. Foto: Federico Gambarini / dpa

Schäfer sieht insgesamt im Februar einen Schritt nach vorne

Sinne schärfen, nicht nachlassen – das ist es, was der VfL als nächsten Schritt braucht. Denn insgesamt macht das Wolfsburger Spiel seit einigen Wochen wieder Hoffnung. Vor wenigen Wochen hätte sich der Klub gefreut, wenn er sich überhaupt solche Topchancen erspielt hätte wie die von Maximilian Philipp in Gladbach, die der VfLer dann aber recht kläglich vergab.

Schäfer sagt über das Wolfsburger Frühlingserwachen: „Ich finde, dass es ein Schritt nach vorne war, auch wenn wir aus den vergangenen beiden Spielen nur einen Punkt geholt haben. Seit dem Ende der Transferperiode ist es eine Art Neustart. Wir treten insgesamt ganz anders auf, schießen zum Beispiel deutlich mehr Tore. Aber wir wissen auch, dass wir noch extrem viel arbeiten müssen.“ Zum Beispiel an der Konzentration in der Schlussphase. Kriegt der VfL das in den Griff, dann sollte er es auch, anders als in den vergangenen zwei Spielen, noch häufiger schaffen, drei Punkte nach einer Führung mit nach Hause zu bringen.

