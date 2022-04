Ein riesiger Schritt Richtung Klassenerhalt für die U19 des VfL

Schreie der Erleichterung hallten durchs AOK-Stadion – Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg haben nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg über Viktoria Berlin den Klassenerhalt nahezu unter Dach und Fach gebracht. Die B-Junioren des VfL zeigten im Topspiel gegen Hertha BSC eine starke Leistung, mussten sich aber mit 3:4(1:2) in der Hauptstadt geschlagen geben.

„Ich bin unfassbar glücklich über den Sieg, heute ist eine unfassbare Anspannung von uns abgefallen.“ Daniel Bauer, Cheftrainer der A-Junioren des VfL Wolfsburg, war die Erleichterung nach dem Sieg seines Teams über Viktoria im Kampf um den Klassenerhalt anzumerken.

Matthew Meier sorgt für den Siegtreffer der U19 des VfL Wolfsburg

Es war eine Partie mit Spielanteilen auf beiden Seiten. Der VfL verzeichnete jedoch das eindeutige Chancenplus und belohnte sich kurz vor der Halbzeit für eine engagierte erste Hälfte: Lucien Littbarski lupfte den Ball über die Viktoria-Abwehrkette, sodass Matthew Meier frei vor dem Berliner Gehäuse auftauchte und den Ball ebenfalls per Lupfer ins Tor bugsierte (45.).

Nach der Pause kam jedoch auch die Viktoria zu Chancen. Finn Felix Lange (59.) und Philipp Heller (63.) mussten jeweils auf der eigenen Torlinie klären. Am Ende blieb es beim 1:0 für den VfL. „Der Erfolg heute war von uns in der ersten Hälfte erspielt und nach der Pause erkämpft worden“, bilanzierte Bauer.

VfL-U19: Kirchmayr – Lange, Heller, Garcia MacNulty – Amoako – Boateng (67. Pinto), Ambros, Littbarski (72. Homann), Di-Michele-Sanchez (90.+3 Phong) – Meier, Busch (82. Patut)

Tor: 1:0 Meier (45.)

U17 des VfL Wolfsburg schlägt sich achtbar

Mit einem lachenden und ein weinenden Auge kommen die B-Junioren des VfL aus dem Spiel bei Hertha BSC. Die U17 zeigte zwar trotz personeller Ausfälle eine starke Leistung, zog am Ende aber dennoch mit 3:4 den Kürzeren.

Wolfsburg fand stark in die Partie, musste in Person von Ibrahim Maza (18.) jedoch das 0:1 hinnehmen. Oliwier Bosacki brachte die Grün-Weißen in der 25. Minute mit dem Ausgleichstreffer wieder in die Partie, kurz vor der Halbzeit stellte Bence Dardai den alten Abstand für die Berliner wieder her (38.).

Der VfL fand mit dem Treffer zum 2:2 in der 44. Minute durch Melvin Berkemer zwar gut in den zweiten Durchgang, ein Berliner Doppelschlag durch Tim Hoffmann (50.) und erneut Maza (55.) brachte die Wolfsburger ein drittes Mal in Rückstand. Zwar erzielte Berkemer in der 60. Minute noch den Anschlusstreffer – doch dabei blieb es . VfL-Coach Daniel Kaiser war „sehr stolz auf meine Mannschaft und wie sie heute mit den Ausfällen umgegangen sind. Ich bin natürlich enttäuscht über das Ergebnis, kann den Jungs aber leistungstechnisch keinen Vorwurf machen.“

VfL-U17: Poms – Dugramaci (72. Marmullaku), Odogu, Braun, Fuhrmann – Costa (60. Bröger), Köhler, Schröder (50. Aslanidis) – Klautzsch, Bosacki, Berkemer

Tore: 1:0 Maza (18.), 1:1 Bosacki (25.), 2:1 Dardai (38.), 2:2 Berkemer (44.), 3:2 Hoffmann (50.), 4:2 Maza (55.), 4:3 Berkemer (60.).

