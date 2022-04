Der VfL Wolfsburg im Abstiegskampf: Das muss nun besser laufen

Der VfL Wolfsburg befindet sich im Abstiegskampf. Nach der 0:3-Niederlage beim FC Augsburg sind die Wölfe sogar wieder mittendrin. Die Lage ist ernst. Und bei der klaren Pleite wirkte es so, als sei das noch nicht in allen Teilen der Mannschaft abgekommen. Was müssen die Grün-Weißen jetzt ändern, um den Kampf um den Klassenerhalt anzunehmen? Worauf kann es ankommen?

Der VfL Wolfsburg muss wachsamer sein

Zunächst ist da das Thema Wachsamkeit. Beim FCA musste Ersatzkeeper Pavao Pervan schon den Ball aus den eigenen Maschen holen, als noch nicht einmal eine Minute gespielt war. Die Augsburger waren sofort hellwach, die Wölfe wirkten, als seien sie noch in der Kabine. Und das war nicht das erste frühe Gegentor, dass sich die Wölfe in dieser Spielzeit fingen. Acht Mal klingelte es bereits in den ersten 15 Minuten des Spiels. Kein Team in der Fußball-Bundesliga hat in der Startviertelstunde mehr Treffer hinnehmen müssen.

In der Schlussphase zeigt sich bislang kein besseres Bild. Von Minute 75 bis zum Abpfiff durften die Gegner des VfL schon 13 Mal jubeln. Bei der 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen am vorletzten Spieltag fielen beide Gegentore (86. und 90.+2) in dieser Phase. Zudem haben die Wölfe bereits in 18 Partien einen Rückstand schlucken müssen. Nur eine Partie konnten sie im Anschluss noch drehen.

Der VfL Wolfsburg läuft weniger als der Gegner

Im Durchschnitt legt eine Bundesligamannschaft in dieser Spielzeit in Summe 115,57 Kilometer zurück. Der VfL läuft da ein Stück weit hinterher. Die Grün-Weißen spulen nur 111,41 Kilometer ab. In Augsburg liefen sie knapp zehn Kilometer weniger als die Hausherren. Sollte diese Statistik auf Konditionsprobleme zurückzuführen sein, wird sich daran auf den letzten Metern der Saison wohl nicht mehr viel ändern lassen.

Aber auch andere Umstände können dafür verantwortlich sein. Etwa die Spielanteile. VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke bemerkte nach der Augsburg-Pleite: „Wir hatten auch 60 Prozent Ballbesitz. Nichtsdestotrotz sind wir aber zu wenig gelaufen, um standzuhalten. Gar keine Frage.“

Der VfL Wolfsburg braucht mehr Durchschlagskraft

Es war nicht so, als hätten die Wölfe in Augsburg keine Tormöglichkeiten gehabt. Lukas Nmecha setzte sich im ersten Durchgang einmal sehenswert gegen die FCA-Verteidigung durch, zielte dann aber zu zentral. Später scheiterte etwa Jonas Wind an Keeper Rafal Gikiewicz. Die Augsburger brauchten für ihre drei Tore nur fünf Schüsse aufs Tor. Der Mangel an Durchschlagskraft zieht sich durch die gesamte Saison. 482 Mal schlossen die Grün-Weißen ab, nur 29 Treffer sprangen dabei heraus. Das entspricht einer Quote von 6 Prozent. Nur Arminia Bielefeld ist in dieser Kategorie schlechter (5,7 Prozent).

Aber immerhin: Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt kommt in Abschlusssituationen. Die Möglichkeiten, Tore zu erzielen, bestehen also durchaus. Schlimmer wäre es, wenn die Chancen gänzlich ausblieben. Jetzt müssen die Wölfe nur noch öfter das Ziel finden ...

Der VfL Wolfsburg muss den Abstiegskampf annehmen

In Augsburg wie auch schon in diversen Partien zuvor entstand der Eindruck, der Gegner wäre gedankenschneller, aggressiver – und ein Stück weit kämpferischer. Und das geht nur im Verbund. Jörg Schmadtke bemängelte nach der Pleite am Sonntag, die Mannschaft müsse den Abstiegskampf verstehen, sich stärker wehren. „Und auch die Unterstützung untereinander muss sich deutlich verbessern. Das merkt man dann, wenn es schwierig wird, wenn Bälle verloren gehen und der andere nicht da ist zur Unterstützung. Aber auch in der Kommunikation ist das deutlich sichtbar gewesen, die nicht sehr positiv war“, sagte der VfL-Geschäftsführer.

Abwinken, hängende Köpfe, schlechte Körpersprache sind das, was der 58-Jährige damit wohl gemeint hat. Aber wenn es nicht läuft, wenn der Plan nicht aufgeht, wenn die eigenen Möglichkeiten nicht von Erfolg gekrönt sind, „ist es einfach auch menschlich, dann mal solche Emotionen zu zeigen, dass man unzufrieden damit ist, wie solche Situationen gelaufen sind“, sagt Maximilian Arnold, will das aber nicht als Ausrede hinstellen. Trotzdem müssten die Wölfe als Mannschaft auftreten. Das sollten sie schon am kommenden Samstag (15.30 Uhr) umsetzen, wenn Arminia Bielefeld zu Gast ist.

