Wolfsburg. Der Schweizer solle einen Wechsel vom VfL Wolfsburg zum FC Basel in Erwägung ziehen. Zuletzt hatte er keine glückliche Zeit in der VW-Stadt.

VfL Wolfsburg Zieht es Renato Steffen zurück in die Heimat?

Die Klubführung sei nicht abgeneigt, Renato Steffen ziehen zu lassen, wenn das Angebot stimmt, heißt es immer wieder. Bislang hielt sich das Interesse aber in Grenzen. Nun könnte sich das Kapitel VfL Wolfsburg für den Schweizer aber endgültig schließen. Wie das schweizerische Portal 4-4-2.ch berichtet, soll Steffen einen Wechsel zum FC Basel in Erwägung ziehen. Dort kickte der Außenbahnspieler bereits vom Winter 2016 bis zum Winter 2018 – ehe er sich den Grün-Weißen anschloss.

Beim VfL Wolfsburg lief es zuletzt nicht erfreulich für Renato Steffen. Im April hatte Ex-Coach Florian Kohfeldt den Schweizer für ein Spiel suspendiert, weil er mit dessen Einstellung nicht zufrieden war. Anschließend stand er zwar wieder im Kader, durfte aber keine einzige Minute mehr auf den Platz. Und kürzlich fiel Steffen mit seiner Kritik an Kohfeldt negativ auf. „Die letzten sechs Monate waren sicherlich eine der schwierigsten Phasen in meiner Karriere. Ich hatte es noch nie so erlebt gehabt, dass ich solche Probleme mit einem Trainer habe“, sagte der 30-Jährige.

Renato Steffen lässt seine Zukunft beim VfL Wolfsburg offen

Ob es tatsächlich zu der Rückholaktion kommen wird, ist noch völlig unklar. In der VW-Stadt steht Steffen noch bis Sommer 2023 unter Vertrag, hatte sich kürzlich aber selbst vage über seine Zukunft geäußert: „Ich bin ein Spieler, der gerne Veränderung hat. Der Trend geht heute in Richtung sehr junger Spieler, sehr talentierter Spieler. Darum muss man das mit dem Verein besprechen. Wenn sie sagen: Wir wollen etwas Neues, dann ist das für mich gut. Dann gehe ich einen neuen Weg“, sagte Steffen.

