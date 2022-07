Das hat Niko Kovac mit dem VfL in Seefeld vor

Für neun Tage verabschieden sich die Profis des VfL Wolfsburg am Freitag aus der Stadt, schlagen ihr Quartier im gut 700 Kilometer entfernten Seefeld in Österreich auf. Trainer Niko Kovac nimmt seinen kompletten Profikader mit, nur Marin Pongracic wird das VfL-Trainingslager verpassen. Der neue Coach gilt als Fitnessfanatiker, soll den in der vergangenen Saison laufschwachen Wolfsburgern wieder Beine machen. Doch wer erwartet, dass der neue Coach in den kommenden Tagen seine Spieler die Berge rauf und runter scheuchen wird, der könnte überrascht werden. Kondition bolzen hat Kovac nicht ganz oben auf seinen Seefeld-Plan geschrieben – eher im Gegenteil.

Am 22. Juni hat der 50 Jahre alte Kroate mit dem ersten Teil auf dem Platz losgelegt, das ist gut zwei Wochen her. Die Nationalspieler sind am vergangenen Freitag zurückgekehrt. Mit Trainingsgruppe 1 sei er von der Belastung „schon ziemlich weit oben“, sagt Kovac. „Wir werden das nicht noch weiter treiben können. Es gibt Belastungszyklen, die wir auch einhalten.“ Anders sieht es mit den Nationalspielern aus. Die wird der Coach etwas mehr fordern. „Da werden wir einen Mix finden müssen“, sagt er. Denn in Wolfsburg waren zuletzt auch nicht alle im Mannschaftstraining. Ridle Baku,Lukas Nmecha sowie die Neuzugänge Bartol Franjic und Kilian Fischer übten noch individuell. Gleichwohl sagt der Kroate: „Wir arbeiten fleißig, müssen körperlich viel aufarbeiten.“

Bundestrainer Hansi Flick besucht den VfL Wolfsburg

Auch wenn die Profis vermutlich nicht an ihre körperlichen Grenzen gehen werden, so wie einst unter Meistertrainer Felix Magath, so ist das Programm trotzdem prall gefüllt. Natürlich geht es auch darum, seine neue Mannschaft noch besser kennenzulernen. Kovac und sein Trainerteam wollen viele Gespräche mit den Spielern führen, unter anderem mit Keeper und Kapitän Koen Casteels, der noch drei Tage mehr Urlaub bekam, am Mittwoch auf den Trainingsplatz zurückkehrte. „Wir werden das Trainingslager auch nutzen, um viel zu reden. Da gehört Koen natürlich mit dazu. In Wolfsburg wäre das alles ziemlich kurz geraten; er kam an, hatte gleich die Leistungstests“, so der VfL-Trainer.

Sprechen wird Kovac auch mit Bundestrainer Hansi Flick, der einen Besuch in Seefeld angekündigt hat. Die besten Aussichten auf eine Teilnahme an der Winter-WM in Katar hat aus dem Wolfsburg-Kader Stürmer Lukas Nmecha, Kovac sieht aber auch Ridle Baku und Maximilian Arnold im erweiterten Kandidatenkreis. Dass Flick bei den Grün-Weißen vorbeischaut und das Gespräch mit seinem Trainerkollegen – Kovac holte ihn als Co-Trainer 2019 zum FC Bayern – sucht, darf als gutes Zeichen gewertet werden.

Niko Kovac kennt die Anlage in Seefeld

Im Zentrum der Tage in Seefeld steht für Kovac allerdings etwas anderes: Taktikschulung. Kovac deutlich: „Da besteht viel Nachholbedarf.“ Unüblich oder gar ein Wolfsburg-Problem sei das allerdings nicht. Er habe „viele taktische Elemente gesehen, die wir sowohl mit als auch gegen den Ball erarbeiten müssen.“ Ihm ist wichtig, dass seine Profis für möglichst viele Situationen die richtigen Lösungswerkzeuge an der Hand haben. „Von zehn Mal muss es acht, neun Mal so ausschauen. Alles andere wäre Zufall oder Willkür, und das wollen wir nicht“, so Kovac, der auf Wiederholungen setzt. „Mit einem Mal zeigen wird es nichts. Das ist wie in der Schule.“

Seefeld kennt der 50-Jährige noch aus eigenen Profitagen. Grundsätzlich ist der Coach angetan von den Bedingungen in Österreich, „sowohl von den Plätzen, von der Infrastruktur, den Hotels, der Verpflegung. Das ist alles einzigartig gut. Besser kann’s nicht sein“, sagt er. Den Seefeld-Plan hatte Kovac noch von Vorgänger Florian Kohfeldt übernommen.

Der VfL Wolfsburg verzichtet im Trainingslager auf dei Nachwuchsspieler

Und dann sind da noch die zwei ins Trainingslager eingebetteten Tests gegen die WSG Tirol (Samstag, 19.30 Uhr) und zum Abschluss beim belgischen Erstligisten KV Mechelen (Samstag, 16. Juli, 16 Uhr). Mit Blick auf den letzten Platz beim Vorbereitungsturnier in Osnabrück am vergangenen Wochenende sagt der Coach: „Wir müssen das natürlich steigern, aber entscheidend ist das erste Pflichtspiel in Jena, beziehungsweise das erste in der Bundesliga gegen Werder Bremen. Natürlich würden wir uns freuen, wenn wir gut spielen, viele Sachen zeigen und auch noch gewinnen. Aber Testspiele können nicht den Charakter eines Pflichtspiels simulieren. Wir versuchen da schon zu drücken. Aber das ist nicht immer ganz einfach.“

Auf Nachwuchsakteure verzichtet Kovac in Seefeld komplett, die bereiten sich bei ihren Jugend-Trainern auf die Saison in der U19-Bundesliga vor. Stattdessen schürt Kovac den Konkurrenzkampf, sagt: „Jetzt werden wir die Jungs, die als Profis zu uns gehören, so hinkriegen, dass wir irgendwann selektieren müssen – wer ist dabei, wer ist nicht dabei, und wer muss sich vielleicht anders orientieren.“ Kovac weiter: „Es ist viel los, ein harter Konkurrenzkampf. Wir müssen so trainieren, dass alle gegen Jena anfangen können.“

