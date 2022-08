VfL-Boss Schmadtke schließt einen Wechsel von Kruse aus

Max Kruse spielte in Leipzig erstmals in dieser Saison von Beginn an.

Ist ein Wechsel von Max Kruse noch in dieser Transferphase mit diesen Aussagen endgültig vom Tisch? „Er ist am Donnerstag noch da“, sagte VfL-Boss Jörg Schmadtke vor dem Spiel des VfL Wolfsburg bei RB Leipzig auf die Frage eines Sky-Reporters zu Kruses Zukunft. Am Donnerstag endet in den meisten Ländern die Transferphase.

Kruse bisher nur Joker

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Diskussionen um den Angreifer gegeben, der beim Fußball-Bundesligisten unter dem neuen Trainer Niko Kovac noch keine entscheidende Rolle einnimmt. Bis zum Spiel in Leipzig war Kruse immer nur die Joker-Rolle geblieben.

Bereits vor einigen Tagen hatte Schmadtke gegenüber unserer Zeitung allerdings betont, dass ein Wechsel des 34-Jährigen „momentan“ kein Thema sei. Trotzdem bleibt die Personalie brisant. Seit Kovac den Cheftrainerposten beim VfL übernommen hat, stellt sich die Frage, ob der auf Disziplin Wert legende Coach und der nicht als konditionsstark geltende Kruse zusammenpassen würden.

Erster Startelfeinsatz in dieser Saison

In Leipzig setzte der Trainer aber nun erstmals in dieser Saison von Beginn an auf den Angreifer. Im Pokalspiel hatte dieser komplett gefehlt und war in der Liga dreimal nur eingewechselt worden. Nach Schmadtkes Worten im Fernsehen spricht nun vieles dafür, dass Kruse mindestens bis zum Winter noch ein Spieler des VfL Wolfsburg ist. Sein Vertrag beim VfL gilt noch bis Ende der Saison.

