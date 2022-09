Trotz Ausbootung: Max Kruse trainiert wieder mit Wolfsburger Team

Wolfsburg. Max Kruse absolvierte am Dienstag das VfL-Training. Am Freitag teilte ihm Trainer Kovac mit, dass er kein Spiel mehr für den VfL bestreiten werde.

Es hatte schon etwas einer kleinen Demütigung, die Max Kruse am Dienstagvormittag über sich ergehen lassen musste. Mehrere Kamerateams und Journalisten hatten sich am Trainingsgelände des VfL Wolfsburg versammelt, um zu sehen und zu berichten, wie es mit dem bekanntesten Fußballer der Grün-Weißen weitergeht.

Am Wochenende hatte Trainer Niko Kovac bekanntgegeben, dass er mit Kruse, dem umstrittenen Star und Topverdiener der Wölfe, nicht mehr plane, dieser kein Spiel mehr für den VfL in der Bundesliga absolviere. Zu viel war in den vergangenen Wochen vorgefallen. Zu viel trennt den auf Disziplin wertlegenden Trainer und den Offensivspieler, der, nun ja, manches etwas lockerer sieht und sich gerne und ausführlich in den Sozialen Medien äußert.

Nach dem offiziellen Bruch stand nun das erste Training des VfL an, und trainieren darf Kruse weiterhin in Wolfsburg. „Wir respektieren Verträge“, hatte Sportdirektor Marcel Schäfer schon am Samstag nach dem 1:0-Erfolg bei Eintracht Frankfurt gesagt und bestätigt, dass Kruse weiter zu den Einheiten der Grün-Weißen erscheinen darf, ja sogar muss, wenn er weiterhin sein üppiges Gehalt von angeblich 3,8 Millionen Euro pro Jahr erhalten will.

Also stand Kruse am Dienstag ab 10.30 Uhr pünktlich mit seinen Kollegen auf dem Platz, doch während die nach einem kurzen Aufwärmprogramm in Spielformen wechselten, stand für den 34-Jährigen Schusstraining an – mit den Ersatztorhütern. Die Keeper Pavao Pervan sowie Juri Kirchmayr (U19) durften sich freuen, dass ihr Coach Pascal Formann von Kruse Unterstützung erhielt. Es ist vielleicht eine etwas böse und auch zugespitzte Feststellung, dass Kovac Kruse zum Torwarttrainer machte. Sie ist aber auch nicht völlig von der Hand zu weisen, auch wenn der Coach nach dem Training über seine Presseabteilung versuchte, diesen Eindruck bei den Journalisten zu zerstreuen. Kruse sei bei den taktischen Spielformen eben nur der überschüssige Spieler gewesen.

Viele Berichterstatter verfolgen Max Kruses Training in Wolfsburg

Die Berichterstatter hatten sich diesmal in weit größerer Zahl als sonst am VfL-Trainingsgelände eingefunden und hatten ihre Kameras und Fotoobjektive natürlich auf Kruse gerichtet, wie der auf das Tor von Pervan oder Kirchmayr bolzte – mit guter Schusstechnik und hin und wieder doch einem Grinsen auf dem Gesicht, trotzdem wirkte es wie Vorführung. Kruse, der ausgemusterte Star, wurde vor den Augen der Journalisten, die alles sauber in Videos oder Bildern dokumentierten, zum Assistenzcoach degradiert. Zwischendurch standen noch ein paar Laufrunden mit einem Athletiktrainer auf dem Programm, eine kurze Gymnastikübung mit dem Team und dann wieder Schüsse für die Torhüter. Um 11.58 Uhr ging Kruse vom Platz.

Ob das nun die nächsten Monate so läuft? Mal sehen. Wahrscheinlich wird sich der VfL bald auf eine Vertragsauflösung mit Kruse einigen, um solche Bilder wie am Dienstag nicht häufiger zu produzieren. Davon hat weder der Klub noch Kruse etwas.

dpa

