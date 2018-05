VfL-Frauen: Trainer Lerch warnt vor Werder Bremen

Wolfsburg Die Freude nach dem Einzug ins Endspiel der Champions League war am Sonntag riesig bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Doch bereits am Montag war im Training der Ernst zurück. Denn: Trotz zwei gebuchter Finalteilnahmen und Platz 1 in der Bundesliga ist noch kein Titel sicher. Der Triple-Traum...