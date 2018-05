Blässe ist die Endspiel-Expertin des VfL

Sie ist das Urgestein der Wolfsburgerinnen und die Endspiel-Expertin im Team des VfL. Anna Blässe ist die einzige Spielerin, die bisher in jedem Finale mit VfL-Beteiligung auf dem Platz stand. In drei Versuchen gewann sie zweimal die Champions League, in vier Versuchen im DFB-Pokal war sie gar...