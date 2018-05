1:2 in München – VfL-Serie reißt nach 13 Liga-Siegen in Folge

Sportlich ging es für den VfL Wolfsburg am vorletzten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga um nicht mehr viel. Die Meisterschaft hatte die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch längst in trockenen Tüchern. Wirklich meisterlich war der Auftritt der VfL-Frauen am Sonntag bei Verfolger FC Bayern...