VfL-Frauen: Wie viel Sand ist im Getriebe?

Für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg startet am Sonntag um 14 Uhr das Unternehmen Titelverteidigung in der Bundesliga. Auftaktgegner im AOK-Stadion ist der SC Sand mit dem in Wolfsburg bestens bekannten Trainer Sascha Glass (ehemals VfL II), der auch einige Ex-Wolfsburgerinnen im Kader hat....