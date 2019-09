Wedemeyer nutzt die neue Chance

Es ist fast sechs Jahre her, dass Joelle Wedemeyer ihr Debüt für die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gegeben hat. Seitdem schickt sich die gebürtige Braunschweigerin an, einen Stammplatz in der Wolfsburger Weltauswahl zu ergattern. In diesem Jahr, das das letzte beim VfL sein könnte,...