VfL-Frauen gegen Twente: Trainer kennen und schätzen sich

Beide haben einen ähnlichen Werdegang, beide verstehen sich gut – das Champions-League-Duell des VfL Wolfsburg gegen Twente Enschede ist auch das Duell der beiden Cheftrainer Stephan Lerch und Tommy Stroot, die sich schon lange kennen und immer wieder in Kontakt stehen.

Lerch hat beim VfL noch die Reserve in der 2. Liga trainiert, als sich die Wege der beiden erstmals kreuzten. Stroot war vor seiner Zeit in den Niederlanden beim SV Meppen in der 2. Liga Nord tätig. „Da haben wir uns auch auf den Trainertagungen gut verstanden und immer wieder ausgetauscht“, sagt Lerch. Der VfL-Trainer meint weiter: „Ich habe seinen weiteren Werdegang aufmerksam verfolgt. Von außen betrachten haben er und der ganze Verein tolle Arbeit geleistet.“ Kurz nach der Auslosung hatten beide schon Kontakt. „Wir haben kurz geschrieben“, so Lerch.

In Enschede hat Stroot mit jungen, hungrigen Spielerinnen eine nationale Topmannschaft entwickelt, immer wieder testen Twente und der VfL auch gegeneinander. Stroot, der vor dem CL-Duell verriet, mit Meppen noch vor der offiziellen Eröffnung im AOK-Stadion zu Gast gewesen zu sein, sagt: „Der Kontakt ist nie abgebrochen, es ist eine gute und freundschaftliche Verbindung zum VfL, was für das Spiel aber natürlich nichts bedeutet.“