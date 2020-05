VfL-Frauen im DFB-Pokal-Halbfinale wohl gegen den SC Sand

VfL-Trainer Stephan Lerch präsentierte im vergangenen Jahr stolz den abermals gewonnenen DFB-Pokal. In diesem Jahr weiß er schon, welche Gegner sein Team zum Erreichen des Endspiels aus dem Weg räumen muss.

Wolfsburg. Die Auslosung am Dienstag bescherte den Wolfsburger Bundesliga-Fußballerinnen ein machbares Los. Es wartet der Sieger aus Bielefeld gegen Sand.

Der Sieger aus der Viertelfinal-Partie Arminia Bielefeld gegen SC Sand ist Gegner des VfL im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen, falls die „Wölfinnen“ ihre Pflichtaufgabe in der Runde der letzten Acht erfüllen. Das ergab am Dienstagmittag die von Ex-Nationalspielerin Renate Lingor vorgenommene Auslosung, die während einer Videokonferenz erfolgte. Die Wolfsburger Bundesliga-Fußballerinnen hätten am 10. oder 11. Juni ein Auswärtsspiel.

