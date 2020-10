4:0 bringt den VfL-Frauen die Tabellenführung

Der neu formierte Double-Gewinner VfL Wolfsburg kommt immer besser in Fahrt und hat sich am fünften Spieltag hauchdünn erstmals in dieser Bundesliga-Saison die Tabellenführung gesichert: Den VfL-Fußballerinnen reichte ein hochverdienter Sieg gegen den SC Sand, der am Ende mit 4:0 (2:0) noch schmeichelhaft für den SC ausfiel. Weil Vize-Meister Bayern München zeitgleich gegen den MSV Duisburg „nur“ mit 3:0 gewann, ist die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch mit der gleichen Tordifferenz bei einem erzielten Treffer mehr nun Erster.

Der VfL hätte es gegen Sand sogar noch ein wenig leichter haben können, wenn Pia-Sophie Wolter nach nicht einmal einer Minute gleich die erste Topchance genutzt hätte und nach Flanke von Lara Dickenmann nicht das Außennetz getroffen hätte. Doch auch so hatten die Wolfsburgerinnen gegen den SC alles im Griff. Defensiv ließ Wolfsburg nichts anbrennen, über zaghafte Ansätze kamen die Gäste nicht hinaus, während die Grün-Weißen den Gegner in dessen Hälfte einschnürten. Was Sand in Durchgang 1 ganz gut machte: die Fünfer-Abwehrkette und das Mittelfeld machten die Räume gut zu, immer wieder blieb der VfL, der viel über die Außen versuchte, in letzter Konsequenz stecken.

Popp und Bremer machen’s mit Köpfchen

Doch die Wolfsburgerinnen gebrauchten ihre Köpfchen – und gingen mit eben diesen auch in Front: Nach gefühlvoller Flanke von Svenja Huth stahl sich Kapitänin Alexandra Popp davon und köpfte aus kurzer Distanz zum 1:0 ein (25. Minute). Kurz vor der Pause war es erneut Huth, die von rechts hoch flankte, und Pauline Bremer schraubte sich in der Mitte am höchsten und mit ihrem zweiten Saisontor noch erhöhte (45.).

Direkt nach dem Wiederanpfiff drängte der VfL auf das dritte Tor, verpasste es nur knapp durch Huth, die dieses Mal selbst köpfte (50.) und an Keeperin Jacintha Weimar scheiterte, und durch Pauline Bremer, deren Schuss noch im letzten Moment geblockt wurde (52.). Das Tempo war nun etwas raus. Sand fehlten die Mittel, um den Gastgeberinnen ernsthaft gefährlich zu werden, der VfL nahm sich eine Schaffenspause, um dann aber wieder durchzustarten. Auch der dritte Treffer war mit Köpfchen, wenn auch anders: Einen Freistoß aus 17 Metern schoss erneut Popp aus 17 Metern überlegt an der Mauer vorbei (67.).

Popps kluger Freistoß sorgt für das 3:0

Die Partie war allerspätestens damit schon gelaufen, doch die Lerch-Elf verpasste es, im Kampf um die Spitze mit dem punktgleichen Vizemeister FC Bayern noch weitere Treffer gut zu machen. Die Chancen dazu waren da, doch entweder Sands Keeperin, ein wenig zu viel Verspieltheit und fehlende Konsequenz, so wie bei Joker Shanice van de Sanden (80.) oder Abschlusspech wie bei Oberdorfs Direktabnahme, die knapp vorbeistriff (86.).

Am Ende machte Wolfsburg dann doch noch mal ernst: Die starke Popp marschierte bis zur Grundlinie und legte quer auf van de Sanden, die nur den Fuß hinhielt und aus eineinhalb Metern dann gar keine Mühe hatte (87.) – auch das war wieder ein klug herausgespielter Treffer. Der VfL wusste insgesamt im zweiten Spiel dieser englischen Woche erneut zu überzeugen und hat sich nun auch hauchdünn die Tabellenführung gesichert.

Zu Ende geht diese englische Woche für den neuen Spitzenreiter mit dem Auswärtsspiel am Sonntag beim SC Freiburg, der am Mittwoch in Potsdam eine 0:3-Niederlage kassierte.

Spiel kompakt

VfL: Kiedrzynek – Hendrich, Goeßling, Oberdorf, Rauch (76. Wedemeyer) – Engen (82. Janssen), Popp – Wolter (62. van de Sanden), Huth, Dickenmann (62. Saevik) – Bremer (76. Jakabfi).

SC: Weimar – Sakar (76. Süle), Georgieva, Moorrees, Brandenburg, Kreil – Evels, Gentile, Balcerzak (62. Schaber) – Loos (62. Blagojevic), Hoppius (46. Tolmais).

Tore: 1:0 Popp (25.), 2:0 Bremer (45.), 3:0 Popp (67.), 4:0 van de Sanden (87.).

Gelbe Karten: – / Gentile, Tolmais.

Schiedsrichterin: Susann Kunkel (Eichede).

Zuschauer: 625 im AOK-Stadion.