VfL-Frauen: Kurzer Prozess mit Potsdam, bereit für Bayern

Gut eine Woche vor dem Topspiel der Frauenfußball-Bundesliga scheint der VfL Wolfsburg bestens gerüstet für das Duell beim FC Bayern München. Am Freitagabend feierte die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch nach starker Leistung einen deutlichen 5:0 (3:0)-Erfolg in Potsdam und distanzierte Verfolger Turbine zudem auf sechs Punkte. Was der VfL, der nun zumindest bis Sonntag an die Tabellenspitze klettert, am Freitagabend im Karl-Liebknecht-Stadion ablieferte, ließ so gut wie keine Wünsche offen.

Lerch hatte vor allem das physische Element bei den Gastgeberinnen hervorgehoben, gepaart mit einer größeren Variabilität unter dem neuen Coach Sophien Chahed. Turbine hatte zuvor fünf seiner sieben Spiele gewonnen, nur gegen München (0:3) verloren. Die VfL-Abwehr begann vorne – und stand sicher Wolfsburg ließ dieses besondere Duell zweier langjähriger Titelrivalen gar nicht zu einem engen Match werden. Das hatte mehrere Gründe: Zum einen funktionierte die defensive Ausrichtung perfekt. Bei Ballverlust machte die Mannschaft sofort Druck, stresste Turbine mächtig und provozierte schnelle Ballverluste. „Die Abwehr beginnt schon im Sturm, wir haben sehr gut gearbeitet“, befand Svenja Huth. Das Ergebnis: Potsdam kam im ersten Durchgang nicht einmal gefährlich vor der Wolfsburger Tor. Und wenn es gefragt war, war der VfL in den Zweikämpfen da, verteidigte auch mal rustikal. Allerdings war das nur selten gefragt. Meistens hatten die Grün-Weißen den Ball und suchten schnell den Weg nach vorne. Und vor dem Tor zeigten sich die Gäste im Gegensatz zu manch anderem Spiel zuvor nun gnadenlos. Gleich die erste gute Chance nutzte der VfL. Die Ex-Potsdamerin Huth leitete das 1:0 ein, mit Felicitas Rauch köpfte eine weitere Ex-Turbine-Spielerin eine Flanke von Kathrin Hendrich aus kurzer Distanz ein (8. Minute). Zwei Standard-Tore machen schon zur Halbzeit alles klar Locker ließ Wolfsburg nicht, spielte überlegt nach vorne, ohne dabei hektisch zu werden. In Minute 30 war wieder Huth beteiligt, deren Schuss Johanna Elsig im Potsdamer Strafraum an den Arm bekam. Den Elfmeter – man konnte ihn geben. Lena Goeßling, erneut Kapitänin für die verletzte Alexandra Popp, nutzte die Chance, wenn auch mit etwas Dusel. Ihr Schuss war vor allem hart, so dass der Ball Vanessa Fischer noch unter den Handschuhen durchrutschte (30.). Auch Tor Nummer 3 war ein Standard. Dominique Janssen zeigte einmal mehr ihre Stärke bei ruhenden Bällen, traf sehenswert per Freistoß aus 18 Metern (41.). Das war der Schlusspunkt einer beeindruckend konzentrierten VfL-Halbzeit. Wie unzufrieden Potsdams Coach war, zeigte er bereits nach einer guten halben Stunde, als er Selina Cerci vorzeitig auswechselte. Oberdorf-Solo und Jakabfi-Seitfallzieher – Traumtore zum Endstand Mit der deutlichen Führung im Rücken hätte es der VfL etwas ruhiger angehen lassen können. Tat er aber nicht. Er setzte stattdessen noch mal ein Zeichen vor dem Topspiel. Lena Oberdorf bekam den Ball kurz hinter der Mittellinie, spazierte durchs Mittelfeld und vollstreckte nach diesem tollen Solo trocken zum 4:0 – eine bärenstarke Aktion des Wolfsburger Toptalents (48.). Der Schlusspunkt war dann nicht weniger schön: Huth bereitete mit präziser Flanke von rechts vor, Zsanett Jakabfi stand nicht optimal, legte aber mit einem sehenswerten Seitfallzieher technisch anspruchsvoll noch einmal nach (77.). Fünf Treffer, fünf Wolfsburger Torschützinnen Fünf Treffer, fünf verschiedene Torschützinnen nach fünf weitgehend unterschiedlichen Situationen – auch das ist eine Qualität, die der VfL zeigte. Zwischenzeitlich schaltete Wolfsburg in Durchgang 2 vielleicht hier und da mal einen Gang runter. Nach schöner Vorarbeit von Huth über rechts hätte Karina Saevik aus kurzer Distanz nur einschieben müssen, doch sie scheiterte noch an Keeperin Vanessa Fischer (55.). Auf der anderen Seite kam Melissa Kössler zu einer guten Turbine-Chance, traf aber nur das Außennetz (63.). Viel mehr ließ der VfL nicht zu. Wolfsburg ist bereit für den Gipfel im deutschen Frauenfußball am 15. November. Huth: „Das war richtig, richtig gut“ Huth sagte nach einer auch persönlich starken Leistung bei ihrem Ex-Klub: „Ich glaube, das war richtig, richtig gut und ein guter Start in die drei Topspiele. Wir haben uns viel Selbstvertrauen geholt und können uns jetzt gut auf München vorbereiten.“ Dem musste man nach dieser Gala nichts mehr hinzufügen. Spiel kompakt Turbine Potsdam: Fischer – Nally (78. Bahnemann), Barth, Elsig, Graf – Kössler, Mesjasz, Ehegötz – Cerci (34. Plattner), Nielsen (63. Chmielinski), Weidauer (78. Orschmann). VfL Wolfsburg: Kiedrzynek – Hendrich (57. Blässe), Goeßling, Janssen (79. Wedemeyer), Rauch – Oberdorf (57. Cordes), Engen – Wolter (71. van de Sanden), Huth, Jakabfi – Saevik (71. Rolfö). Tore: 0:1 Rauch (8.), 0:2 Goeßling (30./Handelfmeter), 0:3 Janssen (40.), 0:4 Oberdorf (48.), 0:5 Jakabfi (77.). Gelbe Karten: Elsig, Kössler / –. Schiedsrichterin: Vanessa Arlt (Münster).