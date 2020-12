VfL-Frauen starten mit 5:0 in Subotica in Champions League

Nachdem der VfL Wolfsburg vor fünf Jahren an gleicher Stelle bei einem blamablen 0:0 vergeblich angerannt war, machte er diesmal kurzen Prozess. 5:0 (3:0) gewannen die Bundesliga-Fußballerinnen ihr Hinspiel im Sechzehntelfinale der Champions League beim überforderten serbischen Meister Spartak Subotica. Zsanett Jakabfi (2), Lena Oberdorf, Dominique Janssen und Felicitas Rauch trafen für die „Wölfinnen“.

Vier Veränderungen hatte VfL-Trainer Stephan Lerch im Vergleich zum 3:1-Sieg im DFB-Pokal gegen den MSV Duisburg vorgenommen. Joelle Wedemeyer, Pia-Sophie Wolter, Fridolina Rolfö und Ersatztorfrau Friederike Abt mussten auf die Bank. Dafür spielten Kathrin Hendrich, Lara Dickenmann, Zsanett Jakabfi und im Tor Katarzyna Kiedrzynek. Überraschend nicht mitgereist: die Niederländerin Shanice van de Sanden. Erst nach Spielschluss gab es von Lerch die Begründung. Wegen eines Corona-Falls in van de Sandens Familie sei die Spielerin vorsichtshalber in Wolfsburg geblieben. Die Außenstürmerin selbst sei jedoch mehrfach negativ getestet worden.

Geduldsspiel bleibt aus

Auf „ein Geduldsspiel“ hatte sich Lerch im Vorfeld eingestellt. Doch es wurde keines. Mit ihrem ersten gefährlichen Angriff gingen die Gäste in Führung (3. Minute). Jakabfi nahm mit ihrem Tor gegen den krassen Außenseiter der Partie jegliche Spannung. Aus der Distanz hämmerte sie den Ball in die Maschen. Die Serbinnen zeigten sich sichtlich geschockt. Erst recht, als Oberdorf nur fünf Minuten später mit ihrem ersten Treffer in der Königsklasse das 2:0 nachlegte.

Auf der anderen Seite war Torfrau Kiedrzynek komplett beschäftigungslos. Wie es Wolfsburgs Coach geplant hatte, ließ sein Team gegen tiefstehende Gegnerinnen diese und den Ball laufen und nutzte auch die volle Breite des großen Platzes gekonnt aus. Einzig die Chancenverwertung war suboptimal. Wenn es gefährlich wurde, war meist Jakabfi zur Stelle. Erst wurde sie von Suboticas Torfrau angeschossen (31.), aber der Ball hoppelte an den Außenpfosten. Dann traf sie die Latte (42.). Nur gut, dass dazwischen schon das Wolfsburger 3:0 lag. Wie schon gegen Duisburg zirkelte Janssen einen direkten Freistoß über die Mauer ins Netz (33.).

Doorsoun gibt Comeback

Nach der Pause brachte Lerch drei neue Spielerinnen. Darunter Sara Doorsoun, die nach monatelanger Knieverletzung ihr ersehntes Comeback feierte. Es ging auch weiter fast nur in eine Richtung. Der VfL kombinierte. Spartak verteidigte. Nicht mit Erfolg: Erneut Jakabfi erhöhte im Nachschuss auf 4:0 (55.). Spätestens jetzt erschien ein Rückspiel aus sportlicher Sicht überflüssig, der Klassenunterschied ist einfach zu groß.

Immerhin erhielten die Nordserbinnen bei einem ihrer wenigen Entlastungsangriffe einen Freistoß 25 Meter vor dem Wolfsburger Kasten. Kapitänin Violeta Slovic zielte aber genau in Kiedrzyneks Arme (59.) – das war der erste Schuss aufs VfL-Tor.

Gang zurückgeschaltet

Der Favorit schaltete nun einen Gang zurück, sodass die Gastgeberinnen etwas häufiger in die Wolfsburger Hälfte gelangten, ohne jedoch Torgefahr zu entwickeln. Auf der anderen Seite sah das schon anders aus. Wenn die „Wölfinnen“ in den Strafraum kamen, lag meist ein Tor in der Luft. Rauch (77.) war es dann vorbehalten, mit dem 5:0 für den Schlusspunkt zu sorgen.

Das Rückspiel am Mittwoch, 16. Dezember (18 Uhr, AOK-Stadion), kann der VfL nach dieser Vorstellung gelassen angehen. Er steht mit mehr als einem Bein in der nächsten Runde. Weiter geht es für Lerchs Team aber bereits am Sonntag (14 Uhr) mit dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Werder Bremen.

Spiel kompakt:

Spartak Subotica: Kostic – Golubovic, Slovic, Vajda, Frajtovic – Baka, Milivojevic (72. Stupar), Pavlovic, Matic – Filipovic, Farrell.

VfL Wolfsburg: Kiedrzynek – Hendrich, Goeßling (46. Doorsoun), Janssen, Rauch – Huth (73. Rolfö), Oberdorf, Syrstad Engen (46. Cordes), Dickenmann (46. Blässe) – Jakabfi, Sævik (64. Wolter).

Tore: 0:1 Jakabfi (3. Minute), 0:2 Oberdorf (8.), 0:3 Janssen (33.), 0:4 Jakabfi (55.), 0:5 Rauch (77.).

Gelbe Karte: - / Filipovic.

Schiedsrichterin: Meliz Özçigdem (Türkei).

Zuschauer: Wegen der Corona-Pandemie keine.