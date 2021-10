Felicitas, die Glückliche: Rauch ist zurück beim VfL Wolfsburg

Die neunwöchige Verletzungspause habe sich für sie „sehr lang“ angefühlt, sagt Felicitas Rauch. Die 25 Jahre alte Außenverteidigerin hatte sich in einer Trainingseinheit der Vorbereitung am Sprunggelenk verletzt und daher den Saisonstart des VfL Wolfsburg verpasst. Rechtzeitig zum„Highlight“ in der Champions League gegen den FC Chelsea (3:3) vergangene Woche war sie aber wieder fit, schaffte „eine schöne Punktlandung“ und ist jetzt wieder: Felicitas, die Glückliche.

Vier Tage nach dem spektakulären Remis in London stand Rauch auch in der Bundesliga wieder von Beginn an für den VfL auf dem Rasen. Tagesgeschäft gegen den Aufsteiger aus Köln, das die Wolfsburgerinnen nach einer unruhigen Startphase hintenraus doch souverän mit 3:0 gewannen. Inklusive Vorlage von Rauch. Die Linksverteidigerin flankte in Hälfte 1 präzise in den Strafraum, wo Shanice van de Sanden zum 1:0 einköpfte. „Es ist schön, wieder auf dem Platz zu sein und der Mannschaft etwas geben zu können“, sagt die 25-Jährige.

Sie gibt der Mannschaft Tempo über den linken Flügel, gefährliche Hereingaben und defensive Stabilität. Darüber hinaus nimmt Rauch auch im Umbruch, in dem die Wolfsburgerinnen stecken, eine immer wichtigere Rolle ein. Sie ist seit Jahren in der VW-Stadt, kennt den Klub bestens. Ihre Worte haben daher Gewicht. „Die vergangenen Jahre waren kein Selbstläufer“, sagt sie. „Man braucht tagtäglich die Gewinner-Mentalität. Die Erfahreneren müssen damit vorangehen, die Jüngeren müssen das aufsaugen. So können wir uns steigern.“

Das 2:2 gegen Freiburg war ein Wachrüttler

Das 2:2 in Freiburg vor eineinhalb Wochen sei zwar bitter gewesen, weil es ein unerwarteter Punktverlust im Rennen um die Meisterschaft war. Aber „war es auch ein Wachrütteln“, sagt Rauch. Die Partie habe gezeigt: Nur mit voller Konzentration, Einstellung und Leidenschaft können die Wolfsburgerinnen ihre Spiele gewinnen. Beim 3:3 gegen Chelsea, wenngleich es auch ein Remis war, seien diese Tugenden schon deutlich sichtbarer gewesen.

Die nächste Aufgabe kommt schon am Mittwoch auf die Mannschaft von Tommy Stroot zu. Am 2. Spieltag der Champions League geht es im AOK-Stadion gegen Servette Genf. Die Schweizerinnen hatten ihre erste Partie bei Juventus Turin mit 0:3 verloren. „Wir wollen diese Partie gewinnen“, sagt der Trainer daher mit Nachdruck. „Entscheidend ist, dass die Akkus bis dahin wieder aufgeladen sind.“

Felicitas Rauch will durchziehen

Gegen Köln konnte Stroot Lena Oberdorf und Tabea Waßmuth beispielsweise schonen. Auch Rauch ging nach 77 Minuten vom Platz. Nach neunwöchiger Auszeit waren die beiden intensiven Spiele gegen Chelsea und Köln schon hart für sie. „Aber ich kann wieder das machen, was mir am meisten Spaß bereitet. Daher lasse ich den inneren Schweinehund hinter mir.“ Ob sie am Mittwoch gegen Genf schon wieder auflaufen kann? „Mal schauen, was der Trainer sagt. Ich würde gerne durchziehen“, sagt sie mit einem Grinsen im Gesicht. Felicitas, die Glückliche, ist zurück.

