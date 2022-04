Transfer ist fix: Marina Hegering wechselt zum VfL Wolfsburg

Und noch ein Neuzugang ist unter Dach und Fach. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg werden ab der kommenden Saison von Marina Hegering verstärkt. Das gab der Klub am Montag bekannt. Die 32-Jährige hat am Mittellandkanal einen Vertrag bis zum Sommer 2026 unterschrieben.

Der VfL Wolfsburg plant langfristig mit Marina Hegering

Der VfL aber plant langfristig mit der Nationalspielerin. Nur zwei der vier Jahre Vertragslaufzeit soll sie als Spielerin fungieren. Nach ihrer aktiven Karriere soll Hegering dann Aufgaben im Trainerteam der Wölfinnen übernehmen. Den Lehrgang für die B+-Lizenz hat sie bereits erfolgreich abgeschlossen. Hegering weiß diese „tolle Perspektive“ sehr zu schätzen, wie sie bei ihrer Vertragsunterschrift sagte. Und über Erfahrung auf dem Platz verfügt die Defensivspezialistin schon reichlich. Beinahe 15 Jahre ist Hegering schon in der Frauen-Bundesliga aktiv. Seit 2020 steht sie in Diensten des amtierenden Meisters Bayern München.

Als 17-Jährige feierte sie im Trikot des FCR Duisburg ihr Debüt. Bis 2011 war sie für den Klub aktiv, gewann zwei Mal den DFB-Pokal sowie den UEFA Women’s Cup – an der Seite ihrer künftigen Teamkollegin Alexandra Popp übrigens. Bevor es nach München ging folgten Stationen bei Bayer Leverkusen und der SGS Essen. Im Jahr 2010 holte die Verteidigerin den U20-WM-Titel.

Mehr zu den VfL-Frauen:

Ralf Kellermann: „Marina hat nie aufgehört, besser zu werden“

In der A-Nationalmannschaft debütierte Hegering erst im Jahr 2019. Warum erst so spät? Die heute 32-Jährige hatte lange Zeit mit Verletzungen zu kämpfen. „Ich freue mich sehr, meine Karriere ab Sommer beim VfL Wolfsburg und somit aufhöchstem europäischem Niveau fortsetzen zu können“, so Hegering. „Ralf Kellermann und Tommy Stroot haben mich in unseren wirklich guten und vertrauensvollen Gesprächen davon überzeugt, dass dies ein super nächster Schritt ist.“

Nach Jule Brand und Merle Frohms ist die routinierte Nationalspielerin bereits der dritte Neuzugang, der für die kommende Saison bereits fixiert ist. „Marina hat sich im Laufe ihrer schon langen Karriere ständig weiterentwickelt und nie aufgehört, besser zu werden“, so Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen. „Wir sind daher sehr glücklich, dass wir sie für ein Engagement beim VfL Wolfsburg über ihre aktive Karriere hinaus gewinnen konnten. Mit ihren Fähigkeiten als komplette Abwehrspielerin sowie mit ihrer großen Erfahrung, seit ihren Duisburger Zeiten auch auf internationalem Niveau, wird sie eine absolute Bereicherung für unseren künftigen Kader darstellen.“ Nachdem klar war, dass Hegering ihr Engagement in München nicht fortsetzen wird, stand bereits ein Transfer nach Wolfsburg im Raum – nun ist er in trockenen Tüchern.

