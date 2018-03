Buchtipp: "Buyer Personas" von Häusel/Henzler

Nachvollziehbar Wer am Markt erfolgreich sein will, muss seine Zielgruppe kennen. Doch die klassische Zielgruppenbeschreibung stößt an ihre Grenzen. Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist die Flut von Informationen, die über die Kunden zur Verfügung stehen. Es wird immer aufwendiger, das...