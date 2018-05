Facebook entdeckt Flirten und kündigt Dating-Portal an

Eigentlich, das wissen Branchenkenner, ist so ein Dienst schon längst fällig. Doch angesichts des Zeitpunkts sorgte Konzernchef Mark Zuckerberg jetzt doch für eine Überraschung: Mitten im größten Datenschutzskandal der Firmengeschichte will Facebook eine eigene Online-Partnervermittlung einführen. Das gab Zuckerberg auf der Entwicklerkonferenz F8 in San José bekannt.Das Vorhaben an sich ist äußerst erfolgversprechend. Facebook ist...