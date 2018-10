Cullinan: Luxus-SUV von Rolls-Royce ist mehr Alltag als Abenteuer

Bald kann man Emily, der berühmtesten Kühlerfigur der Welt, auch in der Wildnis begegnen, in der Wüste, vor der Skihütte, im Jagdrevier oder an den Fischgründen. Denn nachdem der Bentley Bentayga und mehr noch natürlich der Range Rover den Weg bereitet haben, baut jetzt auch Rolls-Royce einen...