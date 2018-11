WhatsApp und SMS: Wenn die Autokorrektur die Haare „tötet“

Wenn man per Kurznachricht noch schnell „Gute Nacho“ wünscht oder am 24.12. einen „Frohe Weinberge“-Gruß an das gesamte Adressbuch schickt, dann hatte vermutlich die Autokorrektur ihre Finger im Spiel. Wie die Texterkennung funktioniert, wie sie sich in den vergangenen 20 Jahren weiterentwickelt...