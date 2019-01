Reise nach Venedig im Winter

Prächtige Paläste, romantische Gondeln und Straßen aus Wasser – Venedig ist immer eine Reise wert. Der Reiz der Lagunenstadt zeigt sich jedem Besucher, ob bei einem Tagesbesuch oder während längerer Aufenthalte. In den Wintermonaten gewährt die Stadt einen intimen Einblick in ihr Innerstes, in den...