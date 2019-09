Erstickungsgefahr: Ikea ruft Babylätzchen zurück

Der schwedische Möbelgigant Ikea ruft Lätzchen zurück. Ein Knopf könnte sich an diesen Produkten lösen, an dem sich Kinder verschlucken und ersticken könnten. Betroffen sind die Lätzchen „Matvrå“. Sie kommen im Zweierpack in den Farben Blau und Rot. Das gab das Unternehmen am Montag...