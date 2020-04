Oneplus 8 Pro im Test - So schlägt sich das Topmodell

Oneplus hat am Dienstag per weltweitem Livestream seine neuen Flaggschiff-Modelle enthüllt: das Oneplus 8 und das Oneplus 8 Pro. Sie sind die Nachfolger des 7T und 7T Pro, die vor einem halben Jahr erschienen sind. Mit den Neuzugängen will der chinesische Hersteller weiter aufschließen zu den...