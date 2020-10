Unbeschwert Fisch genießen? Immer mehr Verbraucher haben ein schlechtes Gewissen angesichts bedrohter Bestände im Meer. Eine Orientierung beim Kauf geben Siegel wie MSC oder ASC. Doch sie sind umstritten. Es lohnt sich, genauer auf die Packung zu sehen.

Gut 13 Kilogramm Fisch essen die Bundesbürger im Schnitt pro Jahr. Das ist gesund, aber nicht unbedingt nachhaltig. Ausgerechnet die Bestände der beliebtesten Speisefische – Alaska-Seelachs, Lachs, Thunfisch und Hering – sind in vielen Meeresregionen überfischt. Das heißt, es wurde über längere Zeit mehr gefangen, als nachwachsen konnte.

Greenpeace rät, Meeresfisch selten oder gar nicht mehr zu essen. Der WWF-Umweltverband und die Verbraucherzentralen halten nur den Verzehr bestimmter Fische für empfehlenswert – Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie steht es um die Fischbestände?

Laut Welternährungsorganisation sind rund 34 Prozent der weltweiten Populationen überfischt. Bei etwa 60 Prozent ist die Fangmenge so hoch, dass sich die Bestände gerade noch regenerieren können. Aber der Pro-Kopf-Konsum steigt.

Nach einer neuen globalen Studie unter Beteiligung des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel sind 82 Prozent der Populationen wichtiger Speisefische so geschrumpft, dass die Fischer „immer weniger fangen, auch wenn sie länger und häufiger fischen“. Wachsende Bestände gebe es nur in der subpolaren Zone des nördlichen Pazifiks. „Hier spielt die globale Erderwärmung eine Rolle“, erläutert Geomar-Forscher Rainer Froese.

Können die Fischbestände noch gerettet werden?

Corona zeigt, dass sich Bestände erholen. Weil die Gastronomie krisenbedingt weniger Fisch nachfragte, sei weniger gefangen worden, berichtet das Geomar-Institut. „2020 könnte tatsächlich das erste Jahr ohne Überfischung von Portugal bis Finnland werden“, so Rainer Froese.

Er setzt darauf, dass die Fangquoten für 2021 nicht erhöht werden. „Schon 2022 könnten die Bestände und Fänge dann so groß sein, dass das Elend der Fischerei ein für alle Mal beendet ist.“ Vorausgesetzt, die Fangquote wird nicht weiter erhöht.

Wie aussagekräftig ist das MSC-Siegel?

Das Marine Stewardship Council (MSC) hat zum Ziel, Fischbestände auch für künftige Generationen zu sichern. In Deutschland tragen rund 3400 Wildfischprodukte das Logo.

Vergeben wird es an Fischereiflotten, die Standards in Sachen Nachhaltigkeit und Fanggeräte-Einsatz erfüllen. „MSC ist ein Schritt in die richtige Richtung, trotz aller Kritik“, sagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Mehr zum Thema: Fleisch, Fisch, Milch – Fünf Tipps zum nachhaltigen Konsum

Wo liegen Mängel beim MSC-Siegel?

Greenpeace moniert, MSC zertifiziere auch Fischprodukte aus überfischten Beständen und bei Einsatz „zerstörerischer Fangmethoden“.

Auch hohe Beifänge (kleine Fische oder etwa Delfine bei der Thun-Fischerei) führten nicht zwingend zum Ausschluss. Der WWF, einst Mitgründer des MSC, fordert strengere Richtlinien und Kontrollen.

Gibt es eine Alternative zum MSC-Siegel?

Der Nabu-Umweltverband empfiehlt das Bio-Label Naturland als „ökologisch sehr ambitioniertes Zertifizierungssystem“.

Das Siegel erhielten bislang kleine Fischereien in Dänemark (Scholle), Island (Kabeljau), den Azoren (Thunfisch) sowie zwei deutsche Schiffe, die in der Nordsee vor allem Seelachs fangen. Hauptmanko: Im Handel ist Naturland-Ware weit weniger verbreitet als MSC.

Woran können sich Kunden noch orientieren?

„Beim Einkauf sollte man auf die Fischart, das Fang- und Unterfanggebiet sowie die Fangmethode achten, die auf der Packung stehen“, sagt Valet. Die Verbraucherzentralen, WWF und Greenpeace bieten Fisch-Ratgeber an, die sich auf diese drei Kriterien beziehen.

Welche Fischarten sind tabu?

Vom Thunfisch (Echter Bonito, Skipjack) rät der WWF ab, wenn der Fisch aus dem östlichen Pazifik stammt – auch wenn ein MSC-Zertifikat vorliegt. Auf Dornhai (Schillerlocke) sollte trotz MSC-Siegel ebenfalls verzichtet werden. „Absolut nicht zu empfehlen“ sind den Verbraucherzentralen zufolge unter anderem Aal, Atlantischer Lachs, Blauflossen-Thun und Wolfsbarsch. Greenpeace rät auch von Makrele, Rotbarsch, Seezunge und Seeteufel ausnahmslos ab. Wie man Thunfisch mit gutem Gewissen genießen kann, lesen Sie hier.

Welche Fischart können Verbraucher mit gutem Gewissen essen?

Die Verbraucherzentralen geben grünes Licht etwa für Alaska-Seelachs aus dem Nordwest- und Nordost-Pazifik sowie für Atlantischen Hering, Seelachs und Scholle aus dem Nordost-Atlantik – wenn sie MSC-zertifiziert sind. Der Verzehr des Atlantischen Kabeljaus wird für vertretbar gehalten sogar für Fische ohne MSC, vorausgesetzt, sie kommen aus den Teilfanggebieten Barentssee, Norwegische See. Empfehlenswert ist den Verbraucherzentralen zufolge Wildlachs gefangen vor Alaska.

Welche Fangmethode ist nachhaltig?

Grundschleppnetze, Ringwaden mit Fischsammlern und Langleinen werden als „eher nicht nachhaltig“ eingestuft. Zu den „eher nachhaltigen“ Methoden zählen pelagische Schleppnetze (kein Bodenkontakt), Reusen, Hand- und Kurzleinen.

Wie ökologisch nachhaltig sind Zuchtfische?

Kritik an Aquakulturen gibt es wegen des Einsatzes von Medikamenten im Wasser, und weil für die Raubfisch-Zucht Fische gefangen werden, die als Fischmehl verfüttert werden. „Das ist Massentierhaltung, wie wir sie von den Schweinen kennen, und nicht die Nachhaltigkeit, die wir uns wünschen“, sagt Valet.

Sein Beispiel: „Bei Zuchtlachs aus Norwegen kann man nicht mit gutem Gewissen zubeißen.“ Laut Stiftung Warentest wird zur Erzeugung von einem Kilogramm Zuchtlachs knapp ein Kilogramm Wildfisch als Futter benötigt. Können riesige Fischfarmen im Meer den Welthunger bekämpfen?

Wie gut ist das Siegel ASC für Zuchtfische?

Das ASC-Siegel (Aquaculture Stewardship Council) ist für Zucht­fische das Pendant zum MSC. Die Zeitschrift „Ökotest“ moniert, das Zertifikat stehe nicht für wirklich nachhaltige Zucht.

So könne gentechnisch verändertes Soja und auch Wildfisch im Futter enthalten sein, „wenn auch nicht aus überfischten Beständen“, erläutert „Ökotest“. Dazu Verbraucherschützer Valet: „Immerhin sind ASC-Produkte besser als solche ohne ASC. Kunden mit höheren Ansprüchen können auf Zuchtfische mit Bio-Zertifikat umsteigen.“