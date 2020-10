Mundschutz: Das hilft gegen Pickel und Hautirritationen durch Masken

Maske tragen ist derzeit vielerorts Pflicht – denn es schützt Mitmenschen vor einer Infektion mit Sars-CoV-2. Die Haut mancher reagiert jedoch empfindlich auf das Stück Stoff vor Mund und Nase. „Pickel und Irritationen kommen vor allem unter selbst gemachten Masken vor, die aus Synthetik oder dicht gewebten, schweren Stoffen bestehen und eng getragen werden“, sagte Yael Adler, Dermatologin und Autorin („Haut nah“) dieser Redaktion.

Also dort, wo sich Feuchtigkeit staue, Poren zuquellen und die Hautbarriere aufbreche, wodurch Bakterien auch in tiefere Schichten eingerieben werden und Reizungen entstehen können. Die Dermatologin rät Betroffenen stattdessen dazu, eine leichte, chirurgische OP-Maske zu nutzen. Die seien atmungsaktiv, lägen nicht so eng an und könnten den ganzen Tag getragen werden.

Masken: Seide und Baumwolle statt Synthetik

Aber auch Masken aus Naturstoffen wie Seide und Baumwolle seien in der Regel besser verträglich, weil sie luftdurchlässiger und weniger anfällig für das Festkleben unerwünschter Krankheitserreger oder Geruchsbakterien sind.

Grundsätzlich bekommen vor allem Personen Hautprobleme, die krankheitsbedingt bereits eine vorgeschädigte Haut haben, so Adler. Beispielsweise durch Akne, Rosacea, fettiges Ekzem, die sogenannte Stewardessenkrankheit oder Neurodermitis. In diesen Fällen seien Hautflora und -Barriere bereits geschwächt – die Haut reagiere empfindlicher auf das Tragen einer Maske.

Gereizte Haut durch Maske: Richtige Pflege

Und was bedeutet das für die Pflege der gereizten Haut? „Man sollte sie nicht überpflegen, sondern morgens und abends nur mit warmen Wasser waschen und auf Feuchtigkeits- und Fettcreme verzichten“, rät die Hautärztin.

Entsprechende Salben könnten ebenfalls einen Schwitzfilm bilden und dadurch zum Stau von Feuchtigkeit führen. Stattdessen empfehle Adler Patientinnen und Patienten, ein Mineralpuder mit Zinkoxid, Titandioxid und Eisenoxid auf die Haut unter der Maske aufzutragen, das den Überschuss an Feuchtigkeit aufsaugt.

Bei einigen Patientinnen und Patienten seien die Ohrlaschen der Masken überdies so eng, dass diese an der Haut hinterm Ohr rieben. Das führe in einigen Fällen nicht nur zu Schmerzen durch Wundreiben, sondern gar Abszessen, also Entzündungen der Haut. „Masken-Trägerinnen und -Träger sollten unbedingt darauf achten, dass ihre Ohren nicht abgedrückt werden“, sagt Adler.

