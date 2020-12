Der Lebensmitteldiscounter Lidl ruft Forellenfilets der Marke „Nautica Regenbogen Forellenfilets, 125g“ zurück, weil darin Listerien (Listeria monocytogenes) nachgewiesen wurden. Lidl rät dringend vom Verzehr der Ware ab, heißt es auf der Internetseite des Konzerns.

Betroffen sind demnach die Sorten Natur und Pfeffer des Herstellers Agustson a/s mit dem Identitätskennzeichen DK 4566 EG, unabhängig vom Verbrauchsdatum. Die verunreinigten Forellenfilets wurden in Lidl-Märkten in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland verkauft.

Listerien können schwere Magen- und Darmerkrankungen und ähnliche Symptomen auslösen wie ein grippaler Infekt. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen können die Bakterien ernste Krankheitsverläufe verursachen. Kunden können betroffene Ware in eine Lidl-Filiale zurückbringen und erhalten auch ohne Quittung den Kaufbetrag vollständig zurück, teilt das Unternehmen mit. Lidl rief bereits im Oktober eine Wurst wegen möglicher Listerien-Gefahr zurück. (küp)

