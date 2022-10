EC-Karte vor Aus: Das ändert sich jetzt für Sparkasse-Kunden

Das Jahr 2023 beginnt für die Verbraucher in Deutschland mit einer Vielzahl an Neu- und Änderungen. Zum 1. Januar wird etwa das Bürgergeld eingeführt – das bisherige Arbeitslosengeld II (Hartz-IV) gibt es ab 2023 nicht mehr. Zudem tritt im kommenden Jahr eine neue Wohngeld-Reform in Kraft und die Kindergeld-Bezüge werden angepasst. Doch eine wichtige Neuerung, welche ab 2023 kommt, betrifft in Deutschland die breite Masse: Die EC-Karte wird abgeschafft – was Verbraucher vor große Probleme stellt. Denn das Nachfolgemodell – die sogenannte Debitkarte – hat primär einen Nachteil:

Ende der EC-Karte: Sparkasse stellt Nachfolger vor – doch es gibt einen Haken

Nicht alle Einzelhändler akzeptieren die neue Bankkarte, die jetzt auch die Sparkasse als Nachfolger der EC-Karte vorstellt. Von einer "sechsstelligen Anzahl von Einzelhändlern", welche die neue Funktion nicht akzeptieren, spricht etwa Ulrich Binnebößel, der beim Handelsverband Deutschland (HDE) für den Zahlungsverkehr zuständig ist. Die Debitkarte ist im Grunde ein Hybrid aus Giro- und Kreditkarte und soll das mobile Bezahlen, das Bezahlen im Ausland und Online-Einkäufe deutlich einfacher gestalten – die Unterschiede von Debit- und Kreditkarte auf einen Blick:

Name Debitkarte (EC-Nachfolger) Kreditkarte Funktion Der Betrag wird sofort vom Konto abgebucht. Die Zahlungen werden zeitversetzt und gesammelt vom Konto abgebucht. Aussehen Aufdruck "Debit" auf der Vor- oder Rückseite. Aufdruck "Credit" auf der Vor- oder Rückseite. Kosten Ist oft als "Standard" zum Girokonto kostenfrei. Eine Nutzungsgebühr wird bei einigen Banken in Rechnung gestellt. Vorteil Bessere Kostenkontrolle und keine Bonitätsprüfung. Funktioniert auch im Ausland (auch bei Kautionen). Nachteil Wird nicht überall akzeptiert – keine Zahlungen im Ausland. Weniger Kostenkontrolle, manchmal Extra-Gebühr für die Nutzung.

Für die Kunden der Sparkasse heißt das Nachfolgemodell für die EC-Karte ab 2023 "Visa Debit-Card". Auf ihrer Infoseite "echtesmultitalent" teilt die Sparkasse die Vorzüge der neuen Bankkarte mit, die Kunden haben werden. "Volle Freiheit, volle Kontrolle", heißt es auf der Homepage. Die Sparkasse spielt damit auf den größten Unterschied von Debit- und Kreditkarte an: die Abrechnung. Während bei der Kreditkarte alle Ausgaben gesammelt und zu einem festgelegten Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden, werden die bezahlten Beträge mit der Debitkarte direkt vom Konto abgebucht.

EC-Karte wird abgeschafft: Neue Debitkarte der Sparkasse kommt mit vielen Funktionen

Ein weiterer Vorteil: Bei der Debitkarte gibt es weder einen Kreditrahmen noch eine Bonitätsprüfung – jeder Bankkunde kann die neue Debitkarte daher unabhängig seiner finanziellen Situation nutzen. Die Sparkasse kooperiert bei der neuen Visa Debit-Card mit der Visa Inc. – der US-Konzern ist bekannt für seine reguläre Visa-Kreditkarte. Das Unternehmen kooperiert aber auch mit deutschen Banken bei der Debitkarte. Zu erkennen ist das am Visa-Logo, das auch auf der neuen Debit-Card der Sparkasse aufgedruckt sein wird. Was die Sparkassen-Debitkarte an Funktionen mitbringt:

Kontaktlos bezahlen im In- und Ausland

Bezahlen und Bargeld abheben an allen Visa-Akzeptanzstellen

Funktion für mobiles Bezahlen (Smartphone) via Apple- oder Google-Pay .

Einkäufe online bezahlen unter Angabe von Kartennummer, Ablaufdatum und Prüfzahl.

Allerdings sollten sich Sparkassen-Kunden auch über die Nachteile bewusst sein, die zumindest im Moment noch beachtet werden müssen. Einige Einzelhändler etwa erkennen die neue Debitkarte noch nicht an – sprich: In bestimmten Geschäften kann es zumindest Stand heute passieren, dass die Bankkarte nicht funktioniert. In solchen Situationen ist es deshalb sinnvoll, nach dem Ende der EC-Karte ab 2023 eine Alternative in der Tasche zu haben. Das kann eine typische Kreditkarte sein – aber auch andere Zahlungsmethoden haben sich in Deutschland mittlerweile etabliert.

Sparkasse stellt neue "Visa Debit-Card" vor – andere Banken sind schon weiter

Exklusiv bei der Sparkasse soll auf der neuen Visa Debit-Card auch eine Service-Telefonnummer aufgedruckt sein, heißt es auf der Infoseite. Eine Pflichtangabe für alle Debitkarten ist das aber nicht. Ob und ab wann die neue Bankkarte für die Sparkassen-Kunden verfügbar ist, kann sich von Region zu Region unterscheiden. Das sei auch davon abhängig, ob die lokalen Sparkassen das Karten-Modell anbieten werden, berichtet das Verbraucher-Portal CHIP zur neuen Visa Debit-Card, die von der bundesweiten Sparkasse derzeit prominent beworben wird.

Andere Banken in Deutschland – insbesondere die reinen Online-Banken wie ING oder N26 – sind bei der Debitkarte als Nachfolger der EC-Karte schon ein paar Schritte weiter. Bei diesen Banken gehört das neue Kartenmodell schon fest zum Girokonto dazu. Reine EC-Karten kosten bei immer mehr Banken extra oder werden schon gar nicht mehr angeboten. Wer bereits eine Debitkarte besitzt oder bald eine bekommt, sollte sich aber immer über die Unterschiede von Debit- und Kreditkarte im Klaren ein. Zwar gibt es Gemeinsamkeiten, gleichzeitig aber auch große Unterschiede.

Dieser Artikel "Aus der EC-Karte: Das ändert sich für Sparkasse-Kunden" erschien zuerst auf morgenpost.de.

