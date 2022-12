Urlaub: Wann verjährt er? Bundesarbeitsgericht entscheidet heute

Bestehende Urlaubstage sollen künftig nicht mehr so einfach verjähren

Dazu soll noch heute ein wegweisendes Urteil im Arbeitsrecht fallen

Erwartet wird ein Grundsatzurteil, wann Urlaub in Deutschland verjährt und ob Arbeitgeber dem untätig zusehen dürfen

Das Jahr 2022 geht zu Ende und für die Verbraucher startet 2023 ein Jahr mit gleich mehreren Neuerungen. Ab Juli etwa wird die "Maestro"-Funktion bei der EC-Karte (Girocard) eingestellt – was für Probleme sorgt. Denn bisher konnten Bankkunden dank "Maestro" ihre Girocard auch im Ausland problemlos als Zahlungsmittel nutzen – mit Alternativen zu "Maestro" und zugleich neuen Funktionen für die bewährte EC-Karte steuern viele Banken gegen. Doch die Neuerungen im Finanzsektor oder auch das Bürgergeld ab 1. Januar 2023 sind nicht die einzigen Änderungen.

EuGH stärkt Arbeitnehmerrechte: Urlaub verjährt nicht

Noch heute soll für viele Verbraucher ein wegweisendes Urteil im Arbeitsrecht fallen. Konkret geht es um das Thema Urlaub und die Verjährungsfrist von drei Jahren. Bestehende Urlaubstage aus einem Kalenderjahr sollen künftig nicht mehr ganz so einfach verjähren – in einem Urteil vom 22. September 2023 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Arbeitnehmerrechte gestärkt und die Rechtsfrage im Grundsatz geklärt.

Nun muss das Bundesarbeitsgericht (BAG) mit Sitz in Erfurt (Thüringen) das EuGH-Urteil umsetzen. Michael Fuhlrott – Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Hamburg – geht davon aus, dass das BAG im Sinne der Arbeitnehmer urteilen wird. "Der EuGH hat in seinem Urteil konkrete Vorgaben gemacht", sagt Fuhlrott im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Thema Urlaub sei in den EU-Vorgaben geregelt – deshalb sei der EuGH mit Sitz in Luxemburg auch in Fragen des nationalen Arbeitsrechts mit zuständig.

Name Europäischer Gerichtshof (EuGH) Hauptsitz Kirchberg-Plateau, Luxemburg Gründung 1952 Staatliche Ebene Europäische Union Stellung Oberstes rechtsprechendes Organ (Teil des Gerichtssystems der EU)

Verjährungsfrist bei Urlaub ist nicht mit EU-Vorgaben vereinbar – unter einer Voraussetzung

Bisher war es so, dass Arbeitgeber in der Frage oft auf die dreijährige Verjährungsfrist verwiesen haben. Fuhlrott: "Der EuGH hat klargestellt, dass die Frist nur dann zulässig ist, wenn der Arbeitnehmer auf den Urlaubsverfall hingewiesen wurde." Ist das nicht passiert, könnte der Urlaubsanspruch auch noch Jahrzehnte nach Ende eines Arbeitsverhältnisses geltend gemacht werden – so zumindest die Theorie nach EU-Recht. "Die Nachweispflicht hat der Arbeitgeber." Das bedeutet: Vor Gericht muss der Chef beweisen, dass er seinen Mitarbeiter über den Verfall seiner Urlaubsansprüche aufgeklärt hat.

Fuhlrott: "In der Praxis informieren Unternehmen ihre Mitarbeiter in einer E-Mail oder mit einem Vermerk in der Gehaltsabrechnung." Doch auch mündliche Hinweise seien möglich – allerdings sind mündliche Absprachen vor Gericht schwerer nachzuweisen. Ganz grundsätzlich sind Arbeitnehmer in Deutschland angewiesen, ihren Urlaub möglichst im laufenden Kalenderjahr zu nehmen. "Das regelt das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)." Nur unter bestimmten Voraussetzungen sei eine Übertragung des Urlaubs in das nächste Kalenderjahr möglich.

#Urlaub verjährt nur, wenn der Arbeitnehmer über seinen Urlaubsanspruch unterrichtet wurde, urteilte der @EUCourtPress. @FuhlrottMichael mit den Hintergründen.https://t.co/eaLUIBrgwj — Legal Tribune Online (@lto_de) September 22, 2022

Urlaub mit ins nächste Kalenderjahr nehmen: Unter diesen Voraussetzungen ist das möglich

Laut Fuhlrott unterscheidet man im Arbeitsrecht zwischen persönlichen und betrieblichen Gründen. Liegen diese vor und besteht ein Übertragungsgrund, verschiebt sich die zeitliche Grenze des Urlaubsanspruchs automatisch vom 31. Dezember eines Jahres auf den 31. März des Folgejahres, heißt es in einem Servicebeitrag der Techniker Krankenkasse an ihre Mitglieder. Arbeitnehmer können die verbliebenen Urlaubstage nehmen oder sich diese auszahlen lassen. Welche persönlichen oder betrieblichen Gründe eine Urlaubsübertragung rechtfertigen können:

Mögliche betriebliche Gründe:

Termin- oder saisongebundene Aufträge

Technische oder verwaltungsmäßige Probleme im Betriebsablauf

Mögliche persönliche Gründe:

Arbeitsunfähigkeit

Erkrankung eines Angehörigen, der gepflegt werden muss

Erkrankung des Lebensgefährten, mit dem der Urlaub verbracht werden sollte

Der Auslöser für das gefallene EuGH-Urteil sowie die Verhandlung am BAG am 20. Dezember ist Berichten des Fachportals "Legal Tribune Online" zufolge der Fall einer ehemaligen Steuerfachangestellten. Sie klagt vor Gericht auf Urlaubsabgeltung – diesen konnte sie in ihrer Zeit als Festangestellte (1996 bis Juli 2017) aufgrund ihres großen Arbeitsvolumens nicht vollständig nehmen. Den Hinweis, dass der Urlaub verfällt, habe sie von ihrem damaligen Arbeitgeber nicht bekommen. Dieser hat sich auf die Verjährung der Urlaubsansprüche nach drei Jahren berufen.

EuGH schafft Rechtssicherheit bei Urlaubsanspruch: Droht Deutschland jetzt eine Klagewelle?

Diese Verjährungsfrist von drei Jahren ist aus Sicht der Luxembuger Richter aber nicht mit EU-Recht vereinbar – "die deutschen Regelungen zur Verjährungsfrist sind insoweit unionsrechtswidrig", sagt Fuhlrott. Aus Sicht der obersten Richter am EuGH darf ein Arbeitgeber – welcher seine Hinweispflichten verletzt – nicht noch mit einer Verjährungsfrist belohnt werden. Für viele Arbeitnehmer in Deutschland könnte die finale Entscheidung am 20. Dezember von großer Bedeutung sein. Denn setzt das BAG das EuGH-Urteil eins zu eins um, könnten Urlaubsansprüche der letzten Jahrzehnte eingeklagt werden.

Primär für Arbeitnehmer – die mit ihrem Arbeitgeber über die Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses streiten – könnte das EuGH-Urteil zum Urlaubsanspruch zum Tragen kommen, berichtet die "BILD". Zusammen mit einer Kündigungsschutzklage könnten Arbeitnehmer dann noch die Auszahlung nicht genommener Urlaubstage vor Gericht einklagen. Ob das EuGH-Urteil tatsächlich zu einer Klagewelle führt, lässt sich Stand heute noch nicht einschätzen. "Betroffene Arbeitnehmer und Dienstleiter werden das Urteil aber zu nutzen wissen", meint Fuhlrott

