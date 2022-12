Weihnachtsstress? Diese Familie fliegt jedes Jahr ans Meer

Bottrop. Familie Lewandowsky verbringt Heiligabend seit fast zehn Jahren ganz bewusst im Ausland. Was sie antreibt und was sie dafür opfert.

Weihnachten im Urlaub am Strand: Seit Familie Lewandowsky so feiert, kann sie das Fest endlich richtig genießen.

Während sich bei uns die Menschen noch immer, teilweise bei Schmuddelwetter und Temperaturen um fünf Grad, durch die Supermärkte schieben, hektisch letzte Besorgungen erledigen oder stundenlang in der Küche stehen, liegt Familie Lewandowsky am Strand, genießt einen Kaffee mit Blick aufs Meer oder bricht mit dem Katamaran durch die Wellen vor der Südküste Fuerteventuras. 27 Grad Celsius zeigte das Außenthermometer des Club-Resorts bei ihrer Ankunft vor wenigen Tagen.

2013 haben die Lewandowskys aus Bottrop Heiligabend das erste Mal zusammen im Ausland gefeiert. „Wir wollten einfach nur weg“, erinnern sich Gritta (59) und Marc (48). Ihre Tochter Jil (23) war damals 14 Jahre alt. „Danach hatte ich das Gefühl, einen Winter noch nie so locker-flockig abgesessen zu haben“, resümiert Marc. Dass sie das Konzept „Weihnachtsurlaub“ wiederholen würden, war für alle drei klar. Das warme Wetter sei aber nur das eine. „So entspannte Feiertage hatten wir davor noch nie“, betont Gritta.

Flucht vor dem Weihnachtsstress: Diese Familie fliegt ans Meer

Familie Lewandowsky, die Weihnachten immer im Urlaub im Ausland ist, um dort zu feiern und so dem ganzen Stress zu entgehen. Einiges sind eigene Schnappschüsse der Familie (ggf. als Kollage dazu?), es gibt aber auch Fotos in deutlich besserer Auflösung. Foto: ANNETT-FUERTE-PHOTO / ANNETT-FUERTE

Es ist nicht so, dass die drei Weihnachten nicht feiern würden. Im Gegenteil. Bis 2013 hatten sie regelmäßig ein volles Haus an Heiligabend. Grittas Töchter aus erster Ehe kamen dazu, irgendwann auch deren Männer und Kinder. Im ohnehin engen Wohnzimmer wurde ein üppiger Baum aufgestellt, Essen wurde aufgefahren – so wie es sich hierzulande vermeintlich klassisch zu Weihnachten gehört.

„Am ersten Feiertag ging es dann immer zur Großtante“, sagt Jil. Und man sieht ihrem Gesicht an, dass da noch etwas kommt. „Das endete eigentlich immer im Chaos. Für mich waren diese großen Familientreffen ein Kindheitstrauma.“ Beim Gedanken daran schüttelt auch Gritta mit dem Kopf: „Das war eine Stunde lustig, und danach hatten sich die ersten in den Haaren.“

Über Weihnachten ins Ausland: Das ganze Jahr über sparen

Auf dieses „Gezwungene“, wie sie es nennen, hatten die Lewandowskys keine Lust mehr – die Rennerei, den Stress. „Wir haben es auf Djerba genossen, an Heiligabend tagsüber einfach nur am Pool zu liegen und abends trotzdem ein perfektes Weihnachtsdinner zu essen“, sagt Gritta. „Viel besser als ich das jemals hinbekommen würde.“

Es ist nicht so, dass die Lewandowskys für diesen Weihnachtsluxus nichts tun müssten. „Wir sparen das ganze Jahr auf unsere Urlaube“, erklärt Marc. Wobei das Reisen in den Süden zur Weihnachtszeit nach seiner Erfahrung meist sogar günstiger ist als im Sommer. Samt Flug zahlen die drei dieses Jahr zusammen etwa 9000 Euro für drei Wochen All-inclusive-Urlaub auf Fuerteventura. „Ursprünglich wollten wir nur zwei Wochen weg“, so Gritta. „Das wäre aber nur knapp 300 Euro günstiger gewesen.“

Um sich diese Auszeit gönnen zu können, restaurieren sie ihre alten Möbel, verzichten auf Kino, Restaurantbesuche oder das neueste Handymodel. Auch das alte Auto ist bei ihnen Mittel zum Zweck, kein Statussymbol. Ergänzend zum Bürojob in der Stadtverwaltung in Bottrop ist Marc im Schwimmverein aktiv, genau wie Jil, die mittlerweile studiert, und Gritta, die sich dort ums Administrative kümmert. Durch die Trainingsleiterstunden fließt zusätzlich etwas Geld in die Urlaubskasse.

Auch im Pandemiejahr waren sie weg – mit Abstand und Weihnachtsmasken. Foto: Privat

Ohne Zwang und Konventionen der Familie

Die Zeit, die sie hier aufwenden, oder den Verzicht im Alltag erlebt die Familie aber nicht als Belastung – eher als Investition. „Weihnachten kann ich jetzt ganz bewusst wahrnehmen und ganz bewusst genießen“, sagt Marc. „Die Feiertage verbringe ich endlich so, wie es mir guttut, und nur mit den Menschen, die mir guttun. Ganz ohne Zwang und Konventionen.“

Auf Weihnachtsflair verzichten müssen die drei dabei nicht. „In der Hotelanlage, in der wir nun seit ein paar Jahren immer wieder sind, wird an den Feiertagen ein kleiner Weihnachtsmarkt organisiert“, erzählt Jil. In der Lobby steht ein prachtvoller Weihnachtsbaum, am Nachmittag gibt es am Pool ein Krippenspiel, nach dem Abendessen eine Andacht für alle, die wollen. Familien können sich einen Weihnachtsmann- oder Christkindservice buchen, der die Geschenke aufs Zimmer bringt.

Cocktails statt Glühwein: Das passiert an Heiligabend

Gritta, Marc und Jil suchen sich für die Bescherung immer bereits am Nachmittag eine ruhige Ecke im Club-Resort, würfeln und zelebrieren das Auspacken bei jedem Päckchen. Die erste Urlaubsbescherung gab es am Strand auf dem Katamaran mit Blick aufs Meer. Am Abend werden Fotos und Weihnachtsgrüße verschickt, noch ein paar Telefonate geführt. Dann setzen sich die Lewandowskys im kleinen Kreis bei einem Cocktail an der Bar zusammen, treffen andere Gäste, die über die Jahre zu Freunden geworden sind, und lassen den Heiligabend entspannt ausklingen.

Das kann nicht jeder verstehen. Während es eine von Grittas Töchtern entspannt sieht, dass Mama Weihnachten wegfliegt, ist die andere doch recht enttäuscht. Für sie gehört es dazu, die Feiertage traditionell daheim im Kreise der Liebsten zu verbringen. Diesen Wunsch wird Gritta ihr in absehbarer Zeit aber nicht erfüllen. Gritta möchte das Fest so feiern, wie es sie glücklich macht – und nicht für andere.

Geschenke werden im Koffer mitgebracht, Kleinigkeiten kommen vor Ort dazu: So sieht der Heiligabend am Meer bei Familie Lewandowsky aus. Foto: Privat

Treffen mit den Enkeln findet einfach später statt

Die Treffen mit den großen Töchtern und den Enkeln fallen aber nicht aus. Es gibt sie nach wie vor, aber eben erst im Januar. „Ich persönlich finde es viel besser, wenn das alles etwas entzerrt ist“, findet Gritta. „Gerade die Kleinen können die Geschenke so viel besser wertschätzen und werden nicht auf einmal überhäuft“, bestätigt Jil.

Denn dazu kommt: Drei der vier Enkel haben im Dezember Geburtstag. Die ganz große Familienfeier haben die Lewandowskys aber von ihrem Terminplan gestrichen: „Wir treffen uns nur noch mit den Menschen, die uns wirklich am Herzen liegen – auch zu Weihnachten.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de