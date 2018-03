Dreitägige Präsidentschaftswahl in Ägypten geht zu Ende In Ägypten geht die dreitägige Präsidentschaftswahl zu Ende. Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi gilt als haushoher Favorit. Sein einziger Herausforderer trat nur an, damit al-Sisi den Wahlkampf ni...