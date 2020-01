In Robe zur Demonstration: Richter gehen in Warschau auf die Straße

Mo, 13.01.2020, 11.06 Uhr

Die polnische Regierung will in Zukunft Richter dafür bestrafen, wenn sie Justizreformen kritisieren. Gegen dieses Gesetz haben die Menschen in Warschau beim "Marsch der 1000 Roben" protestiert.