Mo, 14.12.2020, 16.38 Uhr

Lange hat es gedauert aber heute wird er gewählt: In den Hauptstädten der US-Bundesstaaten geben die Wahlleute heute ihre Stimme ab. Normalerweise ist der Wahltermin des Electoral College in den USA für viele Amerikaner nicht so bedeutend. Aber 2020 ist alles anders. US-Korrespondent Dirk Hautkapp erklärt, was heute in Washington wichtig ist.